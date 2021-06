Euro 2020, Russia: Presentazione, analisi e curiosità

La Russia di Cherchesov si presenta ai nastri di partenza di questo Euro 2020 con tante voglia di stupire e di rimettersi sulla mappa del calcio europeo. Una nazionale in grande crescita, ma reduce dalla cocente delusione patita in Nations League B, con la cinquina presa in casa della Serbia nell’ultima giornata.

La sbornaya ha superato il girone di qualificazione senza problemi, con 8 vittorie su 10 gare, ha subito due pesanti sconfitte dal Belgio, subendo 7 gol complessivi. Una squadra che fa del collettivo la sua forza, con il giocatore del Monaco Golovin punta di diamante assieme al centravanti in forza allo Zenit San Pietroburgo (e capitano) Dzyuba.

L’esordio è in programma il 12 giugno contro il Belgio a San Pietroburgo, sempre in Russia è in programma la seconda gara contro la Finlandia il 16 giugno, mentre l’ultima gara contro la Danimarca è in programma a Copenhagen il 21 giugno.

Probabile formazione Russia ad Euro 2020

Russia (4-2-3-1): Lunev; Mario Fernandes, Dzhikiya, Semenov, Zhirkov; Ozdoev,Kuzyayev; Cheryshev, Golovin, Miranchuk; Dzyuba.