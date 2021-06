Euro 2020: Schick chiama, Perisic risponde, tutto aperto nel Gruppo D

All’Hampden Park di Glasgow si sfidano la Croazia e la Repubblica Ceca, in un match fondamentale per il passaggio del turno. Croati chiamati alla vittoria per non rischiare una clamorosa eliminazione da vicecampioni del mondo in carica. La squadra di Schick vuole continuare a stupire e con un pareggio sarebbe quasi matematicamente qualificata. Parte subito fortissima la Repubblica Ceca, padrona del campo. Croazia in palese difficoltà. Al 18’ Schick vicinissimo al gol del vantaggio.

Dopo un bell’assist di Coufal, l’ex attaccante della Roma sbaglia da posizione ravvicinata. Al 35’ l’arbitro, con l’aiuto del VAR, assegna un calcio di rigore per la Repubblica Ceca. Il colpevole è Lovren, reo di aver colpito con una gomitata in area di rigore Schick. Penalty sacrosanto. Proprio Schick si incarica della battuta e, spiazzando completamente Livakovic, porta la sua nazionalità meritatamente in vantaggio. Prova a reagire subito la Croazia, ma Rebic, servito in profondità da Brekalo, sbaglia a tu per tu contro Vaclik. È l’ultima occasione del primo tempo, che si conclude col clamoroso vantaggio dei cechi.

La ripresa si apre con un doppio cambio (escono Brekalo e Rebic ed entrano Ivanusec e Petkovic) da parte di Dalic, nel tentativo di dare la scossa ai suoi. La mossa si rivela subito vincente: dopo soli 2 minuti dall’inizio del secondo tempo, Perisic sigla la rete del pareggio. Ben servito in profondità, l’esterno dell’Inter, lascia partire una bordata e batte Vaclik. I ritmi del match sono molto bassi, con poche occasioni da entrambe le parti. Ci prova la Croazia al 72’ con un destro alto di Vlasic. L’occasione più ghiotta arriva ll’89’. Petkovic è bravo a girarsi nello stretto e prova a sorprendere il portiere avversario. Determinante l’intervento di Kalas, che si oppone con il corpo e salva la porta di Vaclik.

Finisce con il risultato di 1-1. La Croazia sarà costretta a battere la Scozia per ottenere la qualificazione, la Repubblica Ceca è praticamente agli ottavi. Super-Schick, ancora una volta determinante per i suoi. Bene Perisic, autore di una bellissima rete, delude Rebic. Croazia lontanissima dai fasti di Russia 2018, le assenze di Mandzukic e Rakitic, troppo pesanti per C.T. Dalic.