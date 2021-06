Euro 2020, Slovacchia: Presentazione, analisi e curiosità

A chiudere il quadro del Girone E, è la Slovacchia la più giovane tra le 4 formazioni in gara. la Slovacchia, nata nel 1993 dopo il crollo dei regimi comunisti nell’Est Europeo, è uno dei due eredi della Cecoslovacchia campione d’Europa nel 1976 insieme con la Repubblica Ceca. Se il valore della rosa attuale non permette di sognare simili traguardi, nel roster slovacco non mancano nomi di grande spessore, come: capitan Hamsik, storica bandiera del Napoli oggi in forza al Goteborg, e soprattutto Skriniar neocampione d’Italia con l’Inter contiana. La selezione dell’Est allenata dal CT Pavel Hapal, non è solo Hamsik e Skriniar, perché tra i convocati appaiono altre conoscenze del calcio italiano come, Kucka, nell’ultima stagione in forza al Parma, Vavro alla Lazio, il centrocampista napoletano Lobotka, Haraslin del Sassuolo e un ex del nostro campionato come Waiss.

Se nel reparto difensivo ed in mediana la qualità non manca, in avanti invece la scelta è limitata,ma nonostante ciò la Slovacchia è riuscita ad approdare a Euro 2020, traguardo tagliato ai play-off dopo il terzo posto raggiunto nel girone E: la Slovacchia ha superato l’Eire ai calci di rigore,per poi ripetersi contro l’Irlanda del Nord ai supplementari. La sola ed unica apparizione nel massimo torneo continentale per la Slovacchia, risale all’edizione 2016 dove riuscì nell’impresa di raggiungere gli ottavi di finale, venendo però eliminata dalla Germania,chiaro che l’obiettivo sarà quello di superare la fase a gironi arrivando seconda o quanto meno tra le migliori terze, per poi cercare di compiere quel passo in più che non gli riuscì nel 2016,ossia superare gli ottavi.

Per far questo il CT Hapal, ovviamente non si affiderà solo ai nomi noti provenienti dalla Serie A,perché dalla Premier League arrivano ben due portieri,Dubravka in forza al Newcastle, e Rodak dal Fulham, dalla Germania Pekarik militante nell’Hertha Berlino,Martin Vasljent impegnato in Spagna con il Maiorca,a centrocampo Benes impegnato in Bundesliga con l’Augsburg, Hrosovsky proveniente dal Belgio in cui milita nel Genk, Jan Gregus impegnato in MLS con il Minnesota United, Tomas Sulsov impegnato in Olanda con il Groningen, insieme all’attaccante Bozenik in forza al Feynoord. Con estrema probabilità la Slovacchia affronterà gli Europei basandosi sul 3-2-3-1, con Kuciak in porta, Pekarik,Satka,Vavro, Holubek in difesa, Lobotka e Bero a centro campo, con Haraslin,Bènes,Weiss dietro l’unica punta Bozenik.