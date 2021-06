Euro 2020, Spagna: Presentazione, analisi e curiosità

Su tutte favorita non solo per il passaggio del turno ma anche per la vittoria del girone, è la Spagna, anche se bisogna ammettere che le furie rosse stanno vivendo un importante cambio generazionale, ed alcune scelte fatte dal C.T. sono state del tutto impopolari nel paese iberico, come quella di lasciare a casa una delle stelle de Real Madrid e della Nazionale, Sergio Ramos, reduce da una stagione obiettivamente poco esaltante, a cui ha fatto seguito la mancata convocazione di giocatori provenienti dal Real Madrid. Ma non per questo la Spagna non sia forte, perchè Luis Enrique ha scelto di portare un roster che senza dubbio dirà la sua, composto da: David De Gea che con il Manchester United non solo ha vissuto una grande stagione in campionato, dov’è arrivato secondo alle spalle del City, raggiunto le semifinali della Coppa di Lega inglese, e soprattutto la finale di Europa League ,dov’è però ha dovuto inchinarsi al Villareal complice proprio un rigore sbagliato dallo stesso De Gea.

Altro punto di forza delle furie rosse, è rappresentato da Azpilicueta, difensore centrale e capitano del Chelsea con cui gioca dal 2012, fino ad oggi con il team londinese ha giocato la bellezza di 459 partite, mettendo a referto ben 14 reti, ma soprattutto conquistando ben 2 Europa League ed 1 Champions, a cui si aggiungono 1 Coppa di lega inglese, una FA Cup e ben 2 Premier League. Il difensore giunge agli europei fresco campione d’Europa, con il quarto posto in campionato e la finale di FA cup persa contro il Leicester, buono anche il palmares in Nazionale con cui ha vinto ben 2 Europei, Under 19 ed Under 21, tutto ciò fa del difensore di Tanco sia uno dei maggiori uomini a disposizione delle furie rosse. Non meno importante l’apporto che darà sempre in difesa, Jordi Alba, il trantaduenne terzino sinistro è tra i superstiti della vittoria dell’Europeo 2012,dove in finale la Spagna ebbe ragione dell’Italia. Fresco vincitore della Coppa del Rè con il Barcellona, arriva agli Europei al termine di una stagione decisamente avvincente in campionato, dove per lunghi tratti insieme al club ha dato vita ad un entusiasmante testa a testa con i due club di Madrid, per la conquistata della Liga.

Velocità ed esperienza sono le sue armi migliori ed insieme a De Gea ed Azpilicueta, rappresenta uno dei tre perni del pacchetto difensivo spagnolo. Non meno importante sarà Aymeric Laporte, difensore centrale del Manchester City, con il club inglese ha vinto tutto a livello nazionale, ma è reduce dalla cocente sconfitta patita nella finale di Champions, la voglia di riscatto ed i suoi 191 cm di altezza, rappresenteranno le sue armi migliori. Non meno importante il centrocampo spagnolo, che vedrà in lotta per una maglia da titolare: Sergio Busquets del Barcellona, Thiago Alcantaradel Liverpool, Koke proveniente dall’Atletico Madrid, Fabian Ruiz dal Napoli,Rodri dal Manchester City, Pedri dal Barcellona. Tanta qualità ed esperienza anche in attacco, che sarà composto da: Morata della Juventus, Sarabia del PSG,Moreno del Villareal e fresco vincitore della Europa League,Torres del Manchester City, chiudono Oyarzabal della Real Sociedad e Traorè del Wolverhampton.

Formazione alla quale non mancano stelle e nomi importanti, ma soprattutto quello spagnolo è un roster che arriva agli europei, forte di giocatori provenienti dalla Premier League, di cui ben 8 reduci dalle finali europee, ciò fa capire quanto difficile sarà giocarci contro e di fatto rende la Spagna una delle candidate per la vittoria del titolo. Con estrema probabilità le furie rosse adotteranno il: 4-3-3, con: De Gea,Liorente, Garcia, Azpilicueta, Alba, Pedri, Busquets, Koke, Torres, Morata, Olmo.