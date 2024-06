Euro 2024: Gruppo D, la guida completa. Squadre e calendario

Il Gruppo D è formato da Polonia, Olanda, Austria e Francia. Per blasone, qualità della rosa e quote dei bookmaker Francia e Olanda sono le favorite per il passaggio agli ottavi. La Francia, vice-campione del mondo e seconda nel ranking mondiale Fifa (aggiornato ad Aprile 2024), è in assoluto la favorita del girone ed una delle massime pretendenti alla vittoria finale. Segue in seconda fila l’Olanda (attualmente settima nel ranking Fifa) poi, a ruota nel ruolo di “possibili sorprese”, troviamo la solidissima Austria (che a Euro 2020 ha raggiunto per la prima volta gli ottavi di finale in un Europeo) e la Polonia che partecipa al suo quinto Europeo consecutivo (dalla sua prima volta a Euro 2008). Scopriamo di più sul gruppo A di

Le squadre del Girone D di Euro 2024

POLONIA

L’Europeo della Polonia parte con una brutta tegola, ovvero la perdita all’ultimo momento dell’attaccante juventino Milik infortunatosi al ginocchio nell’amichevole contro l’Ucraina.

La nazionale polacca è alla quinta partecipazione consecutiva ad una fase finale dell’Europeo dall’edizione del 2008 (Austria-Svizzera), che segnò la prima volta in assoluto. Il suo miglior risultato è stato il raggiungimento dei quarti di finale nel 2016 (Francia), mentre nelle altre tre partecipazioni è sempre stata eliminata al 1° turno non riuscendo a superare il girone.

La Polonia è arrivata a Euro 2024 all’ultimo respiro. Arrivata terza a pari merito con Albania e Repubblica Ceca nel proprio girone (Gruppo D) per arrivare alla fase finale è passata attraverso gli spareggi. Prima il facile successo contro l’Estonia (5-1), quindi la qualificazione con una vittoria ai calci di rigore contro il Galles (5-4 dcr) dopo 120 minuti senza gol a Cardiff.

La stella della squadra è l’attaccante del Barcellona Robert Lewandowski, primatista di presenze (148) e miglior marcatore di tutti i tempi (82 gol) della nazionale polacca.

L’allenatore della Polonia è Michał Probierz che, dopo la positiva esperienza alla guida dell’Under 21, ha assunto il timone della nazionale maggiore nel settembre 2023 portandola agli spareggi e alla qualificazione per Euro 2024.

La Rosa

Portieri: Marcin Bulka (Nizza), Lukasz Skorupski (Bologna), Wojciech Szczesny (Juventus)

Difensori: Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszynski (Empoli), Pawel Dawidowicz (Hellas Verona), Jakub Kiwior (Arsenal), Tymoteusz Puchacz (Kaiserslautern), Bartosz Salamon (Lech Poznan), Sebastian Walukiewicz (Empoli)

Centrocampisti: Przemyslaw Frankowski (Lens), Kamil Grosicki (Pogon Szczecin), Jakub Moder (Brighton), Jakub Piotrowski (Ludogorets Razgrad), Taras Romanczuk (Jagiellonia Bialystok), Michal Skoras (Bruges), Bartosz Slisz (Atlanta United), Damian Szymanski (Aek Atene), Sebastian Szymanski (Fenerbahçe), Kacper Urbanski (Bologna), Nicola Zalewski (Roma), Piotr Zielinski (Napoli)

Attaccanti: Adam Buksa (Antalyaspor), Robert Lewandowski (Barcellona), Krysztof Piatek (Istanbul Basaksehir), Karol Swiderski (Hellas Verona)

OLANDA

L’Olanda prende parte alla fase finale del campionato Europeo per l’undicesima volta. Vanta un titolo in bacheca (nel 1988 vittoria in finale 2-0 sulla Russia con il gol da cineteca di Van Basten), un terzo posto (1976) e tre volte ha raggiunto la semifinale (1992, 2000, 2004). Nell’ultima edizione (Euro 2020) il suo cammino si è interrotto agli ottavi di finale per mano della Repubblica Ceca.

L’Olanda ritrova la Francia, già avuta nel gruppo B di qualificazione e a cui ha dovuto inchinarsi due volte su due, per il resto cammino e qualificazione agevoli con sei vittorie non difficili nelle doppie sfide con Gibilterra, Grecia e Irlanda. Non convocato (anche per problemi fisici) il gioiellino del Bologna Zirkzee, gli elementi più attesi in attacco sono il folletto Xavi Simons (reduce da una grande stagione con il Lipsia) e il veterano Memphis Depay (45 gol con la maglia “orange”, a sole 5 lunghezze da Van Persie miglior marcatore nella storia della nazionale). La stella della squadra è capitan Van Dijk, centrale del Liverpool e colonna portante della difesa dell’Olanda, in cui compone un reparto di alto livello assieme a Nathan Aké e De Ligt. L’allenatore è Ronald Koeman che, da inizio 2023 ha preso il posto di Luis Van Gaal in panchina. “Rambo” Koeman era in campo nel 1988 nell’unico trionfo all’Europeo degli “orange”, mentre sulla panchina si tratta di una “seconda volta” in quanto aveva già guidato la nazionale olandese dal 2018 al 2020.

La Rosa

Portieri: Justin Bijlow (Feyenoord), Mark Flekken (Brentford), Bart Verbruggen (Brighton)

Difensori: Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Girona), Matthijs de Ligt (Bayern Monaco), Stefan de Vrij (Inter), Denzel Dumfries (Inter), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Micky van de Ven (Tottenham), Virgil van Dijk (Liverpool)

Centrocampisti: Frenkie de Jong (Barcellona), Ryan Gravenberch (Liverpool), Teun Koopmeiners (Atalanta), Tijjani Reijnders (Milan), Jerdy Schouten (Psv Eindhoven), Xavi Simons (Lipsia), Joey Veerman (Psv Eindhoven), Georginio Wijnaldum (Al-Ettifaq)

Attaccanti: Steven Bergwijn (Ajax), Brian Brobbey (Ajax), Memphis Depay (Atlético Madrid), Cody Gakpo (Liverpool), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Wout Weghorst (Hoffenheim)

AUSTRIA

Quarta partecipazione all’Europeo per la nazionale austriaca che ha ottenuto il suo miglior risultato nell’ultima edizione (Euro 2020) dove per la prima volta ha superato il primo turno ed ha raggiunto gli ottavi, venendo eliminata dall’Italia ai tempi supplementari. Girone di qualificazione senza alcun problema per l’Austria che al termine della tornata di gare di metà ottobre aveva già messo al sicuro la partecipazione ad Euro 2024. Una sola sconfitta (in casa col Belgio), un pareggio e sei vittorie, nelle doppie sfide con Azerbaijan, Estonia e Svezia. Ma non è tutto, a novembre ha battuto la Germania in amichevole e in primavera ha demolito la Turchia con un 6-1.

Non brillerà ad Euro 2024 la stella di David Alaba; causa infortunio il jolly del Real Madrid è infatti costretto a saltare la competizione continentale. La squadra farà leva sul centrocampo guidato da Marcel Sabitzer (risorto quest’anno al Borussia Dortmund), dal jolly Konrad Laimer e dalla coppia del Lipsia Schlager e Seiwald, a formare una un pacchetto che rende la mediana austriaca il reparto probabilmente più solido.

L’allenatore è Ralf Rangnick che ha assunto l’incarico di commissario tecnico austriaco poco più di due anni fa dopo la negativa parentesi in qualità di traghettatore al Manchester United.

La Rosa

Portieri: Niklas Hedl (Rapid Vienna), Heinz Lindner (Union Saint-Gilloise), Patrick Pentz (Brondby)

Difensori: Flavius Daniliuc (Salisburgo), Kevin Danso (Lens), Philipp Lienhart (Friburgo), Philipp Mwene (Mainz), Stefan Posch (Bologna), Leopold Querfeld (Rapid Vienna), Gernot Trauner (Feyenoord), Maximilian Wober (Borussia Monchengladbach)

Centrocampisti: Christoph Baumgartner (Lipsia), Florian Grillitsch (Hoffenheim), Marco Grull (Rapid Vienna), Florian Kainz (Koln), Konrad Laimer (Bayern Monaco), Alexander Prass (Sturm Graz), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Romano Schmid (Werder Brema), Matthias Seidl (Rapid Vienna), Nicolas Seiwald (Lipsia), Patrick Wimmer (Wolfsburg)

Attaccanti: Marko Arnautovic (Inter), Maximilian Entrup (Hartberg), Michael Gregoritsch (Friburgo), Andreas Weimann (West Browmich Albion)

FRANCIA

Nelle quote dei bookmakers la Francia è seconda solo all’Inghilterra per la vittoria finale, così come per la vittoria del girone D è data come netta favorita rispetto alle altre tre. I galletti puntano quindi al terzo titolo europeo che gli consentirebbe di raggiungere le attuali primatiste Germania e Spagna a quota 3.

Giunta alla sua undicesima partecipazione la Francia è arrivata per due volte sul gradino più alto del podio, nel 1984 guidata da “le Roi” Michel Platini (attualmente detentore del record del maggior numero di segnature in una singola edizione con 9 reti) e nel 2000 guidata da un altro grande numero 10, Zinedine Zidane votato miglior giocatore di quell’edizione. Una volta è arrivata seconda (Euro 2016) battuta in finale davanti al proprio pubblico dal Portogallo di Cristiano Ronaldo. Il cammino nel girone di qualificazione a Euro 2024 è stato trionfale per i transalpini con sette vittorie consecutive (sei delle quali senza subire un gol) e un pareggio (2-2) nell’ultima partita con la Grecia. La stella della squadra è Kylian Mbappè (appena passato dal PSG al Real Madrid), già campione del mondo con i transalpini e già a quota 47 reti segnate con la maglia dei “bleu”, a sole dieci reti dal record attualmente detenuto da Giroud. L’allenatore è Didier Deschamps (campione del mondo in campo e in panchina) in carica dal 2012, primatista assoluto nella storia della nazionale per numero di presenza, vittorie e trofei conquistati.

La Rosa

Portieri: Alphonse Areola (West Ham United), Mike Maignan (Milan), Brice Samba (Lens)

Difensori: Jonathan Clauss (Marsiglia), Theo Hernandez (Milan), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (Barcellona), Ferland Mendy (Real Madrid), Benjamin Pavard (Inter), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Monaco)

Centrocampisti: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Youssouf Fofana (Monaco), N’Golo Kanté (Al-Ittihad), Adrien Rabiot (Juventus), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain)

Attaccanti: Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), Kingsley Coman (Bayern Monaco), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Olivier Giroud (Milan), Antoine Griezmann (Atlético Madrid), Randal Kolo Muani (Paris Saint-Germain), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Marcus Thuram (Inter)

Il Calendario del Girone D di Euro 2024

Domenica 16 Giugno

Polonia-Olanda ore 15:00 Volksparkstadion (Amburgo)

Lunedi 17 Giugno

Austria-Francia ore 21:00 Düsseldorf Arena (Dusseldorf)

Venerdi 21 Giugno

Polonia-Austria ore 18:00 Olympiastadion (Berlino)

Olanda-Francia ore 21:00 Leipzig Stadium (Lipsia)

Martedi 25 Giugno

Olanda-Austria ore 18:00 Olympiastadion (Berlino)

Francia-Polonia ore 18:00 BVB Stadion (Dortmund)