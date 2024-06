Euro 2024: La Francia sbatte sull’Olanda, tris dell’Austria alla Polonia

La seconda giornata del gruppo D si è aperta alle 18 all’Olympiastadion di Berlino, con la sfida già decisiva da “dentro o fuori” tra Austria e Polonia. La meritata vittoria (3-1) della nazionale austriaca ha sancito il primo verdetto del gruppo, ovvero l’eliminazione della Polonia. L’Austria si giocherà l’accesso ai quarti di finale nella sfida di martedi con l’Olanda.

Il big match del gruppo D, Olanda-Francia, un grande classico della storia del calcio internazionale, alle 21 al Leipzig Stadium, si è chiuso in parità (0-0) con le due squadre che sono ora appaiate in testa alla classifica a quota 4 in classifica e favorite per il passaggio ai quarti di finale. Il compito più arduo spetterà all’Olanda che martedi affronta l’Austria ancora in corsa per il passaggio del turno. Più tranquilla la Francia a cui basta un punto contro l’ormai eliminata Polonia.

POLONIA-AUSTRIA 1-3

Polonia in campo con il 3-5-2 con Lewandowski in panchina e Piatek in attacco in coppia con Buksa, risponde l’Austria con un 4-2-3-1 offensivo con Arnautovic unica punta supportato alle spalle da una linea a tre. L’Austria parte subito all’attacco, Polonia chiusa in difesa. Supremazia che si concretizza al 9’ con Trauner che infila Szczesny sul primo palo, incornando un cross dalla sinistra di Mwene. Primi venti minuti di marca austriaca, vantaggio meritato. La Polonia si riorganizza e aumenta la pressione in cerca del pareggio, che ottiene alla mezz’ora con Piatek che risolve una mischia in area austriaca e pareggia raccogliendo la ribattuta di un difensore su tiro di Frankowski. La partita cambia direzione, le squadre dopo il pareggio della Polonia si equivalgono e, prima dell’intervallo, si registrano un’occasione a testa con i tiri dalla distanza di Sabitzer e Zielinski.

Inizia il secondo e al 59’ entra in campo Lewandowski al posto di Piatek. Inizio di Europeo sfortunato, dopo solo quattro minuti dal suo ingresso il campione polacco rimedia un’ammonizione e due minuti dopo l’Austria torna in vantaggio con la rete di Baumgartner, bravo a mirare all’angolino su iniziativa di Arnautovic. La Polonia cede psicologicamente e al 76’ capitombola ancora. Bednarek si fa rubare palla da Sabitzer che è lanciato a rete, Szczesny lo atterra e l’arbitro assegna un calcio di rigore. Sul dischetto Arnautovic, che spiazza il portiere, è il gol del 3-1. Nel finale l’Austria sfiora il poker con Laimer e Posch, mentre Grosicki si divora il potenziale gol del 3-2. Nulla da fare per la Polonia, che resta ultimi a quota zero punti e viene eliminata dal torneo.

TABELLINO

POLONIA (3-5-2) Szczesny; Bednarek, Dawidowicz, Kiwior; Frankowski, Piotrowski, Slisz, Zielinski, Zalewski; Buksa, Piatek.

Allenatore: Probierz

AUSTRIA (4-2-3-1) Pentz; Posch, Lienhart, Trauner, Mwene; Seiwald, Grillitsch; Laimer, Baumgartner, Sabitzer; Arnautovic.

Allenatore: Rangnick

Arbitro: Halil Umut Meler (Turchia)

Marcatori: p.t: 9’ Trauner (A), 30’ Piatek (P). S.t. 65’ Baumgartner (A), 78’ Arnautovic (A rig.).

OLANDA-FRANCIA 0-0

Con Mbappé in panchina, Deschamps parte con un 4-3-3 con Thuram unica punta, sostenuto da Dembélé e Griezmann e un Rabiot offensivo a sinistra, lasciando la mediana a Kanté e al rientrante Tchouameni. L’Olanda risponde con un 4-3-3 speculare, cambiando poco rispetto alla vittoria con la Polonia della prima giornata. Occasione già al primo minuto con un diagonale di Frimpong, Maignan si salva in corner. Al 4’ replica immediata di Griezmann che con un tiro secco impegna Verbruggen in angolo. Due occasioni per i Blues al 14′: la prima su tacco di Thuram, Rabiot non tira ma appoggia a Griezmann che perde il tempo. Poco dopo Griezmann ci riprova da solo, sfiorando l’incrocio dal dischetto, su appoggio da sinistra di Kanté. Replica olandese al 16’ con Gakpo che si accentra da sinistra e costringe Maignan a un’altra parata. Al 28′ è il turno di Thuram, che servito da Koundé, spara fuori da posizione comoda. Un primo tempo equilibrato termina con un giusto pareggio 0-0.

Il secondo tempo inizia sulla falsa riga del primo, gioco veloce e cambi da una parte all’altra ma manca il gol. Si sente l’assenza di Mbappè tra le file dei Blues. L’olanda va in gol al 24’ della ripresa con Xavi Simons, ma sulla traiettoria il nerazzurro Dumfries viene considerato in disturbo sul rossonero Maignan e quindi il gol viene annullato. Sortite della Francia in area olandese (Thuram al 15’ incrocia troppo dal limite, Tchouameni di testa al 28′ e Griezmann in un paio di occasioni). La partita scivola verso il 90’ senza grandi sussulti e vere occasioni da rete da una parte e dell’altra. Al triplice fischio il risultato finale è di 0-0, Olanda e Francia non si fanno male e procedono a braccetto in testa alla classifica del gruppo D. La Francia spera nel recupero di Mbappè nell’ultima sfida che appare semplice contro l’eliminata Polonia. Più dura sarà la prova che attende l’Olanda contro l’Austria che a quota 3 si gioca contro gli Orange il passaggio ai quarti di finale.

TABELLINO

OLANDA (4-3-3) Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Reijnders, Schouten (dal 73′ Veerman), Simons (dal 73′ Wijnaldum); Frimpong (dal 73′ Geertruida), Depay (dal 79′ Weghorst) Gakpo.

Allenatore: Koeman

FRANCIA (4-3-3) Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Theo Hernandez; Kanté, Tchouaméni, Rabiot; Dembélé (dal 75′ Coman), Griezmann, Thuram (dal 75′ Giroud).

Allenatore: Deschamps

Arbitro: Anthony Taylor (Inghilterra)