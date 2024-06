Euro 2024: Manita Germania all’esordio, Musiala e Wirtz show!

Voleva cominciare gli Europei con una vittoria davanti al proprio pubblico ed è riuscita nell’intento. La Germania travolge con un secco 5-1 un’evanescente Scozia e parte con il piede giusto nella rassegna continentale. Il risultato finale rispecchia l’andamento di una partita senza storia in cui i teutonici hanno sempre tenuto il pallino del gioco. La Scozia, dal canto suo, oltre a essere in costante balia degli avversari, ha dovuto disputare l’intera ripresa in inferiorità numerica per l’espulsione di Porteous. L’elite del calcio del vecchio continente si dà convegno in Germania dove decollano gli Europei 2024. Dopo la toccante cerimonia inaugurale culminata nell’emozione del ricordo di Franz Beckenbauer, lo sparo del via è dato dalla sfida tra Germania e Scozia. I tedeschi, paese ospitante, sono alla caccia del loro quarto titolo continentale. La nazionale del paese delle cornamuse, invece, non ha mai valicato il primo turno. La Germania del tecnico Julian Nagelsmann schiera il 4-3-2-1 affidando il presidio dei pali all’esperto Neuer, la difesa ai laterali Kimmlich e Mittelstadt con Rudiger e Tah centrali, il centrocampo ad Andrich e Kroos, la trequarti a Musiala, Gundogan e Wirtz e l’attacco a Havertz. La Scozia risponde con il 3-4-2-1 con Gunn tra i pali, linea difensiva con i laterali Porteous e Tierney con Hendry centrale, centrocampo con Ralston e Robertson esterni e Mc Tominay e Mc Gregor centrali, Mc Ginn e Christie in trequarti e Adams come unica punta. Dirige il francese Clement Turpin. Germania e Scozia si affrontano per la terza volta in una competizione ufficiale. I due precedenti sono a favore dei tedeschi che si imposero sia nel mondiale del 1986 in Messico per 2-1 sia agli Europei del 1992 in Svezia per 2-0.

PRIMO TEMPO ­- Dopo un minuto la Germania prova subito a pungere con Wirtz il cui tiro è respinto da Gunn ma l’azione è fermata per fuorigioco. La Scozia comincia ad affrontare la partita orfana di ogni timore reverenziale. Al 10’ la Germania mette la freccia con Wirtz la cui conclusione dal limite rimbalza sul palo e si infila poi alle spalle di Gunn. I teutonici insistono con il pressing cercando di schiacciare la Scozia nella sua metacampo. Al 14’ Musiala cerca di involarsi verso l’area scozzese ma Porteous lo blocca. I tedeschi mantengono saldamente il possesso di palla. Al 19’ Wirtz è lanciato bene ma Gunn esce dalla propria area e lo anticipa neutralizzandone il potenziale offensivo. Nell’azione successiva, nell’ennesimo tentativo d’attacco dei padroni di casa, Havertz, su suggerimento in profondità di Kroos, pesca nell’area piccola Musiala che, con una fucilata, trafigge Gunn per il 2-0. Terza rete in nazionale per il centrocampista del Bayern Monaco ex Southampton e Chelsea. Galvanizzata dal doppio vantaggio, la Germania continua ad attaccare a testa bassa, al 22’ Havertz è lanciato dalle retrovie ma , ancora una volta, Gunn gli toglie il pungiglione uscendogli incontro. Dopo un iniziale equilibrio, la Germania prende il controllo della gara con una Scozia incapace di proporsi all’offensiva. Al 25’ Musiala subisce fallo da parte di Tierney, Turpin opta prima per l’assegnazione del calcio di rigore ma, dopo avere consultato il Var, assegna soltanto un calcio di punizione dal limite: dai diciotto metri calcia Havertz ma Gunn para a terra. Al 31’ Andrich si prende il cartellino giallo per un brutto intervento su Mc Tominay. La partita procede a senso unico con la Germania a dettare i tempi e la Scozia che non è ancora riuscita ad affacciarsi dalle parti di Neuer. Al 32’ Musiala mette in rete ma il gioco era stato fermato per un precedente fallo. Al 40’ Rudiger ci prova dal limite ma il suo tiro è troppo debole per impensierire Gunn. Al 42’ Gundogan, di testa, impegna Gunn in una respinta a terra, su di lui vi è poi un intervento falloso da parte di Porteous e Turpin va di nuovo a consultare il Var per decidere se assegnare il penalty e alla fine lo concede. L’arbitro francese espelle contestualmente Porteous. Dagli undici metri Havertz, al 45’, non sbaglia spiazzando Gunn per il 3-0. Per la Scozia, costretta oltretutto ad affrontare il resto del match con un uomo in meno, si fa notte. Clarke opta per il cambio di modulo scegliendo un prudentissimo 4-4-1. Il primo tempo termina con i tedeschi in netto vantaggio. La Germania ha condotto praticamente un monologo con la Scozia a subire costantemente e incapace di proporsi verso la porta di Neuer.

SECONDO TEMPO – Nagelsmann lascia negli spogliatoi Andrich, ammonito nella prima frazione, e fa entrare in campo Gross. Clarke , invece, rinuncia all’attaccante Adams per inserire il difensore Hanley con il chiaro intento di evitare un passivo più pesante. Al 6’ Rudiger cannoneggia dal limite ma trova un Gunn pronto alla deviazione in corner, Germania vicina al poker. La partita segue il copione della prima frazione con la Germania costantemente nella metacampo scozzese. Al 13’ Wirtz ha una buona intuizione con un tiro al volo su cross dalla sinistra di Mittelstadt ma spara alto. Al 14’ un diagonale di Musiala è respinto con il piede da Gunn, l’attaccante del Bayern Monaco si conferma molto ispirato. La Germania insiste e al 15’ Wirtz , dal limite, calcia altissimo. Al 17’ ancora Wirtz è lanciato dalle retrovie ma Gunn gli esce incontro e gli impedisce di concludere. Sul taccuino dei cattivi finisce anche Tah prendendosi il cartellino giallo. Al 19’ Sanè , appena entrato, ha una buona occasione per regalare ai tedeschi il poker ma la sua conclusione debole non dà pensieri a Gunn. Mittelstadt prova a entrare nel tabellino dei marcatori con una gran botta dal limite al 21’ ma la sfera termina fuori misura. Al 23’ Fullkrug, entrato da poco, sfodera una micidiale conclusione che si infila alle spalle di Gunn su assist di Musiala. In campo continua a esserci una sola squadra. Musiala esce per fare posto a Muller e in un’onda d’applausi del pubblico di Monaco. Al 31’ la Germania calerebbe il pokerissimo con Fullkrug che riceve dalla sinistra da Muller e , sistemandosi la sfera con il petto, infila Gunn approfittando anche di un rimpallo favorevole. La rete è però annullata per un millimetrico fuorigioco. Al 35’ Mittelstadt, sugli sviluppi di un corner, spara altissimo. Al 36’ Muller lancia dalla sinistra Gundogan che però non riesce ad approfittarne. Al 38’Sanè prova a sfondare con una conclusione centrale ma Gunn è attento. Al 41’ Sanè si invola bene verso l’area scozzese su suggerimento di Fullkrug ma conclude di molto oltre la traversa. Non paga del largo risultato a favore, la Germania non rinuncia ad attaccare sino al termine. Al 42’ la Scozia si toglie almeno la soddisfazione di realizzare il gol della bandiera, sugli sviluppi di una punizione Mc Kenna colpisce di testa e Rudiger devia sfortunatamente nella propria porta la conclusione. Al 48’ Can, dal limite, su retropassaggio di Muller, indovina un tiro dal limite e segna il 5-1. La Germania debutta quindi come meglio non potrebbe nell’europeo di casa.

TABELLINO

GERMANIA- SCOZIA 5-1

GERMANIA: Neuer, Kimmich, Rudiger, Tah, Mittelstadt, Andrich (1’st Gross), Kroos (35’st Can), Gundogan, Musiala (27’st Muller), Wirtz (18’st Sane), Havertz (18’st Fullkrug). All. Julian Nagelsmann.

SCOZIA: Gunn, Porteous, Hendry, Tierney (32’st Mc Kenna), Ralston, Mc Gregor (22’st Gilmour), Christie (37’st Shankland), Robertson, Mc Ginn (22’t Mc Lean), Mc Tominay, Adams (1’st Hanley). All.Steve Clarke.

Arbitro: Clement Turpin (Francia)

Marcatori: p.t: 10’ Wirtz (G), 19’ Musiala (G), 45’ (Rig) Havertz (G). S.t: 23’ Fullkrug (G),41’ Rudiger (G) (aut), 48’ Can (G).