Euro 2024: Spagna in finale, Yamal e Olmo stendono Mbappè

Spagna in finale, Francia fuori. Gli iberici riescono a superare i transalpini per 2-1 in rimonta dopo essere finiti sotto di una rete in seguito a soli nove minuti di gioco e sono i primi finalisti degli Europei. La Francia di Didier Deschamps esce comunque a testa alta avendo lottato sino all’ultimo e avendo prodotto nella ripresa un costante cannoneggiamento alla porta iberica. La formazione di Luis De La Fuente conquista quindi il diritto di partecipare alla finale dove affronterà la vincitrice del match tra Inghilterra e Olanda.

Cominciano le semifinali degli Europei. La prima sfida vede opposte Francia e Spagna, due giganti del vecchio continente. I transalpini hanno passato il primo turno concludendo al secondo posto alle spalle della sorprendente Austria e si sono poi sbarazzati del Belgio, battuto 1-0 negli ottavi di finale , e del Portogallo, sconfitto per 5-3 dopo i calci di rigore. La Spagna, invece, ha vinto sinora tutte le cinque partite disputate concludendo al primo turno al primo posto davanti a Italia, Croazia e Albania, superando negli ottavi la Georgia con un netto 4-1 e nei quarti di finale la Germania padrona di casa per 2-1 dopo i tempi supplementari in una gara contestata dai tedeschi per la presunta, mancata concessione di un calcio di rigore. I precedenti tra le due nazionali sono 36 con la Spagna a dettare legge in sedici occasioni e la Francia in 13 con sette pareggi. L’ultimo precedente è datato 2021 quando, in Uefa Nations League, allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, i transalpini prevalsero il 10 ottobre per 2-1. All’iniziale rete iberica di Oyarzabal i transalpini opposero gli acuti di Benzema e Mbappè. Un altro precedente degno di nota è datato 1984 quando le due squadre si disputarono al Parco dei Principi di Parigi l’edizione 1984 degli Europei; anche in quel caso la Francia ebbe la meglio con il punteggio di 2-0 con una rete su punizione di Michel Platini e il raddoppio di Bruno Bellone. Sessantaquattro le reti realizzate dagli iberici, trentanove quelle messe a segno dai transalpini. Spagna sino a questo momento implacabile, Francia invece piuttosto deludente a partire dal suo uomo più atteso, Kylina Mbappè. La Spagna sarà schierata da Luis De La Fuente con il modulo 4-3-3 ovvero con Unai Simon tra i pali, Cucurella esterno di destra e Jesus Navas esterno offensivo di sinistra a comporre la linea difensiva con Nacho e Laporte centrali, centrocampo con Fabian Ruiz laterale di destra, Dani Olmo laterale di sinistra e Rodri centrale, tridente in attacco con Nico Williams, Morata e Lamine Yamal. La Francia dell’ex Juventus Didier Deschamps risponde con un modulo speculare con il milanista Maignan tra i pali, in difesa il suo compagno di squadra Theo Hernandez a destra e Koundè a sinistra e Upamecano e Saliba centrali, sulla fascia di centrocampo Rabiot a destra e Kantè a sinistra con Tchouameni centrale, attacco a tre con Dembelè, Kolo Muani e Mbappè. Dirige l’incontro lo sloveno Slavko Vincic.

PRIMO TEMPO – Al 3′ la Spagna ci prova con un cross di Fabian Ruiz dalla sinistra che si perde sul fondo. Al 5’gli iberici vanno a un soffio dal vantaggio, Lamine Yamal crossa dalla destra per Fabian Ruiz che, di testa, manda alto. Al 9′ , alla sua prima azione, la Francia va in vantaggio, cross di Mbappè dalla sinistra, sbuca di testa Kolo Muani e supera Unai Simon. Vincic effettua una verifica e conferma la regolarità della rete. Al 19′ la Francia si rende ancora pericolosa con un tiro di Mbappè respinto, ne nasce un’azione convulsa e alla fine la difesa spagnola libera. Dopo un iniziale forcing degli iberici, la Francia, realizzato il gol, appare padroneggiare la manovra. Al 21′ la Spagna perviene al pareggio con un siluro di Lamine Yamal dal limite. Tutto da rifare, quindi, per la compagine di Didier Deschamps. La partita sembra scorrere sui binari di una spettacolarità che ci si attendeva da due nazioni di blasone e storia come Francia e Spagna. Al 25′ gli iberici capovolgono le sorti del match a loro favore con un’autorete di Koundè su diagonale di Dani Olmo. Un minuto dopo Dembelè prova a proporre un’iniziativa di rilancio dei transalpini ma il suo cross termina sull’esterno della rete. Spagna brava a non scomporsi dopo il gol subito e a prendersi addirittura il vantaggio. Al 41′ Lamine Yamal tenta il bis del gol precedente ma ottiene solo una deviazione in corner. Si va così al riposo con la Spagna in vantaggio al termine di una prima frazione piacevole da ambo le parti.

SECONDO TEMPO – Al 2′ Dembelè effettua un cross che giunge però innocuo a Unai Simon. Al 7′ ancora lui ha un buon controllo di esterno sinistro ma crossa troppo sul portiere iberico. Avvio favorevole ai transalpini. All’8′ Tchouameni , di testa, sugli sviluppi di un corner, conclude centralmente su Unai Simon. Al 12′ Mbappè ci prova con un diagonale che però è debole e non impensierisce Unai Simon. Al 15′ vi è un’invasione di campo di un tifoso che vorrebbe andare a farsi un selfie con Mbappè prontamente bloccato dal servizio di sicurezza. Al 15′ Dembelè fugge sulla fascia e,in diagonale, impegna il portiere iberico in una respinta. Francia in superiorità di manovra ma incapace di finalizzare nel modo migliore quanto creato. Al 21′ Mbappè , dopo un buon controllo, pesca Theo Hernandez che si invola in contropiede ma si porta la palla oltre il fondo del campo e fa sfumare l’azione. Al 31′, al termine di un’elaborata azione di contropiede francese, la palla finisce a Theo Hernandez che spara però alto. La Francia continua a pressare molto ma senza risultati apprezzabili. Al 36′ arriva il primo spunto vero della ripresa della Spagna con Lamine Yamal che conclude però altissimo. Al 41′ Barcola serve Mbappè che si invola in contropiede ma sciupa un’ottima occasione sparando molto oltre la traversa. Al 45′ Upamecano mette sul fondo di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione. Al 50′ Griezmann, di testa, conclude alto. E’ l’ultimo sussulto della Francia, la Spagna festeggia.

TABELLINO

FRANCIA – SPAGNA 1-2

FRANCIA: Maignan, Koundè, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez, Kantè (17’st Camavinga), Tchouameni, Rabiot (17’st Griezmann), Dembelè (34’st Giroud), Kolo Muani (17’st Barcola), Mbappè. All.Didier Deschamps.

SPAGNA: Unai Simon, Jesus Navas (12’st Vivian), Nacho, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabian Ruiz, Lamine Yamal (48’st Ferran Torres), Dani Olmo (31’st Merino), Nico Williams (48’st Zubimendi), Morata (31’st Oyarzabal). All.Luis De La Fuente.

Arbitro: Zlavko Vincic (Slovenia)

Marcatori: p.t: 9′ Kolo Muani (F), 21′ Lamine Yamal (S), 25′ Dani Olmo (S) (aut)