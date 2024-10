Gioie e dolori in casa Atalanta, la sosta servirà per riordinare tutto

Tante reti segnate al Genoa, ma anche tanti infortunati da monitorare. Gioie e dolori in casa Atalanta. La sosta di campionato per fare spazio agli impegni di Nations League della nazionale di Luciano Spalletti sarà propizia per il sodalizio orobico reduce da una cinquina vincente sulla ruota del Genoa per cercare di recuperare qualche pedina attualmente fuori scacchiera. La prima, temporanea defezione concerne Berat Djimsiti che non potrà nemmeno prendere il volo per la sua Albania per raggiungere i compagni di nazionale. “La decisione – spiega Tutto Atalanta – p stata presa direttamente a Bergamo considerando il problema all’anca che lo affligge”.

Ha sicuramente vissuto giorni migliori anche Odilon Kossonou che contro lo Shakhtar Donetsk, è uscito acciaccato. E se Djimsiti non si unirà alla nazionale albanese, anche per lui sono scattate le ganasce che gli impediranno di raggiungere i compagni della Costa d’Avorio. I crampi che sembravano inizialmente averlo afflitto si sono rivelati essere qualcosa di più. Sosta forzata anche per il difensore Rafael Toloi che è stato fermato da una lesione al bicipite femorale così come per il pariruolo Matteo Ruggeri il cui nemico da combattere si chiama infiammazione al ginocchio.

Sin qui gli infortunati da tenere sott’occhio che potrebbero ristabilirsi in poco tempo. Più complicata appare invece la situazione per Giorgio Scalvini e Gianluca Scamacca che hanno riportato una rottura del crociato. Per il loro rientro si parla del 2025. Potrebbe invece cavarsela in un mese Marco Brescianini, bloccato da una lesione muscolare di secondo grado.