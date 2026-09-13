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IPA88490756 - Napoli's Slovak midfielder Stanislav Lobotka celebrates after scoring a goal of 1-0 during the Serie A football match between SSC Napoli and Bologna at the Diego Armando Maradona Stadium in Naples, September 13, 2026.
Serie A

Lobotka rilancia Allegri, il Napoli trova la prima vittoria

Set 13, 20261 Lettura

Il Napoli torna a vincere e lo fa davanti al proprio pubblico. Al Maradona gli azzurri superano 1-0 il Bologna, centrando il primo successo interno con Massimiliano Allegri in panchina dopo tre sconfitte consecutive, Champions compresa. A decidere la gara è Stanislav Lobotka al 66′, servito da Favasuli, protagonista assoluto nella ripresa. I partenopei salgono così a sei punti in classifica, mentre prosegue il momento difficile dei rossoblù.

Bologna pericoloso, Napoli sprecone nel primo tempo

L’avvio è favorevole agli ospiti, che trovano subito la rete con Theate sugli sviluppi di una punizione di Ferguson: il VAR interviene però e annulla tutto per fuorigioco. Il Napoli reagisce costruendo tre buone opportunità nella prima mezz’ora. Vergara sfiora l’incrocio di testa, De Bruyne spreca da posizione favorevole dopo l’assist di Spinazzola e Hojlund non trova la porta anticipando Pessina. Il portiere rossoblù parte titolare al posto di Skorupski, escluso dopo un ritardo alla riunione tecnica. Prima dell’intervallo il ritmo cala e lo 0-0 resiste.

Favasuli cambia la partita, Lobotka firma l’1-0

Allegri interviene durante l’intervallo inserendo Favasuli e Lang per Vergara e Politano. Le mosse cambiano subito il volto del Napoli: Lang cerca la porta dalla distanza, mentre Favasuli crea superiorità sulla fascia e mette in difficoltà Miranda. La pressione azzurra aumenta fino al 66′, quando De Bruyne libera lo spazio per l’ex Catanzaro: cross rasoterra al centro e inserimento perfetto di Lobotka, che sorprende la difesa del Bologna e batte Pessina. Tedesco prova a reagire con Mbangula ed Enem, ma Milinkovic-Savic non viene praticamente mai impegnato.

Napoli ritrova vittoria e solidità

Il clean sheet completa una serata importante per Allegri, che ritrova compattezza difensiva e soprattutto tre punti preziosi dopo il periodo negativo. Il Napoli sale a quota sei e può guardare con maggiore fiducia alla prossima trasferta contro la Fiorentina. Situazione opposta per il Bologna, ancora a caccia della prima vittoria stagionale e chiamato a reagire nel prossimo impegno casalingo contro il Torino.

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