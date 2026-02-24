Il Bologna torna a vincere al Dall’Ara! Bernardeschi stende l’Udinese

BOLOGNA-UDINESE 1-0

30’ st rig. Bernardeschi

Il periodo complicato del Bologna di Vincenzo Italiano sta svanendo pian piano e i risultati convincenti stanno tornando, con un altro successo contro l’Udinese in campionato, il terzo consecutivo considerando l’impegno europeo infrasettimanale. A segno l’uomo che non ti aspetti, ovvero Federico Bernardeschi, acquistato lo scorso luglio dal Toronto gratuitamente, con un ritorno in Italia molto atteso e con aspettative alte. Così purtroppo non è stato, almeno in fase realizzativa: infatti quella messa a segno ieri sera è solo la seconda rete in campionato (5 in totale includendo anche l’Europa League), con il gol proprio contro i bianconeri nel girone d’andata, diventando la vittima preferita di questo 2025/2026. La sua partecipazione al gol in questo momento è dell’11%, aspetto migliorabile soprattutto quando in panchina si ha un allenatore bravo, capace di esaltare giocatori con maggior qualità in campo.

Oggi si è messo in mostra con un calcio di rigore dagli 11 metri, diventando l’uomo copertina della scorsa serata, e con questo ‘penalty’ trasformato, il Bologna si porta dunque a quota 36 punti all’ottavo posto. Da evidenziare c’è inoltre un altro aspetto, ovvero quello difensivo, con un altro ‘cleen sheet’ dopo la trasferta in Norvegia, che conferma la solidità difensiva dimostrata in questa settimana, il 6° per Skorupski che sicuramente sarà molto soddisfatto per quanto sta dimostrando in questa avventura in rossoblù, dopo la ‘Coppa Italia’ alzata lo scorso anno contro il Milan.

Per l’Udinese arriva dunque il terzo k.o. consecutivo dopo quelli contro Sassuolo e Lecce, perse tutte di misura, nonostante i calciatori siano rimasti in partita fino alla fine. La squadra di Runjaić si è dimostrata comunque compatta, ed il tecnico austriaco infatti applaude i suoi ragazzi per l’impegno e la grinta trasmessa in campo, nonostante si torni a casa a “mani vuote”: “Vedo impegno e voglia di migliorare, questo è importante per il futuro della squadra”. Il mister spera anche nel ritorno di un suo pupillo, l’attaccante Davis: “Il ritorno di Davis sarà fondamentale, così come la presenza di giocatori come Zaniolo che non si risparmiano mai”.

Ora testa alla Fiorentina, non facile se si guarda il risultato del match d’andata, con l’espulsione di Okoye che ha condizionato completamente la partita al 7’ del primo tempo, giocando in inferiorità numerica per quasi tutto l’incontro. Servirà in futuro non commettere altri errori grossolani come quello, ma tutto sommato i tifosi probabilmente resteranno delusi, ma non del tutto vista la posizione in classifica, che sorride e non poco al popolo friulano, all’11° posto in classifica.