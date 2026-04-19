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Bundesliga

Bayern campione di Germania! poker allo Stoccarda e 34° titolo

I bavaresi vincono 4-2 e conquistano la Bundesliga: dominio totale dell’era Kompany

Apr 19, 20261 Lettura
MADRID, SPAIN - APRIL 07: Luis Diaz (obscured) of FC Bayern Munich celebrates scoring his team's first goal with teammates Serge Gnabry, Harry Kane and Jonathan Tah during the UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg match between Real Madrid CF and FC Bayern München at Estadio Santiago Bernabeu on April 07, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by David Ramos - UEFA/UEFA via Getty Images)

BAYERN MONACO- STOCCARDA 4-2

Vittoria e titolo. Il Bayern Monaco supera lo Stoccarda con un rotondo 4-2 e si laurea campione di Germania per la trentacinquesima volta. . Secondo stop negli ultimi tre turni per lo Stoccarda quarto con 56 punti. Al 21’ Fuhrich, su filtrante di El Khannouss, segna l’1-0 degli ospiti. Al minuto 31 Guerreiro, di destro e su assist di Musiala, pareggia. Al 33’ Jackson sfrutta nel modo migliore un contropiede di Diaz segnando il 2-1 dei bavaresi. Al 37’ Davies, con un sinistro da fuori area su assist di Diaz, segna il 3-1. Al 7’ della ripresa Kane cala il poker con un sinistro da distanza ravvicinata. Al 43’ Andres, con un destro da fuori area, accorcia le distanze. E i bavaresi possono godersi il titolo.

FRIBURGO- HEIDENHEIM 2-1

Dopo il passaggio del turno in Europa League contro gli spagnoli del Celta Vigo, il Friburgo si toglie qualche soddisfazione anche in campionato sconfiggendo per 2-1 in casa l’Heidenheim e ottenendo così il secondo successo di fila. La squadra di Julian Schuster è settima con 43 punti. Crisi nera per l’Heidenheim che continua a essere fanalino di coda con 19 punti. Al 24’ Manzambi, con un destro da fuori area in seguito a un contropiede di Grifo, porta in vantaggio i padroni di casa. Al 13’ della ripresa Zivzivadze, su contropiede di Honsak, pareggia. Al 38’ Eggestein, di destro e su assist di Grifo, sigla il definitivo 2-1 del Friburgo.

BORUSSIA MONCHENGLADBACH- MAINZ 1-1

Ci sono due modi di considerare un pareggio. In un caso può suonare come una beffa, in un altro come sospiro di sollievo. La prima sensazione è quella del Borussia Monchengladbach che si è visto raggiungere dal Mainz su rigore in pieno recupero dopo avere condotto interamente la partita, la seconda quella degli ospiti che raggiungono un segno ics in cui ormai non speravano più. Il Mainz è decimo con 34 punti, i padroni di casa tredicesimi con 31. Al 7’ Scally, di sinistro, su assist di Bolin, porta avanti i padroni di casa. Al 50’ della ripresa Mwene subisce un fallo da Engelhardt e il Mainz beneficia di un penalty. Dal dischetto Amiri non sbaglia regalando agli ospiti il clamoroso pareggio in extremis.

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Cristiano Comelli

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