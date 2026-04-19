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Serie A

Serie A: Il Milan blinda la Champions. Cremonese nei guai

I rossoneri sono molto vicini a staccare il pass Champions. Agganciato il Napoli al secondo posto. Al “Bentegodi” basta la rete di Rabiot, gli scaligeri gettano la spugna e sono ormai a un passo dalla retrocessione. Pareggio a reti bianche nello scontro dello “Zini”: aspettando il Lecce, i grigiorossi rimangono sospesi sul filo della zona pericolo

Apr 19, 20262 Lettura
Team of AC Milan celebrating after a victory during the Italian Serie A football match between AC Milan and AS Roma on 2 of November 2025 at Giuseppe Meazza San Siro Siro stadium in Milan, Italy

CREMONESE – TORINO 0-0

La formazione di Marco Giampaolo non riesce a sfruttare il fattore campo e non va al di là del pareggio contro il Torino. Poche le emozioni vissute nel lunch match del 33esimo turno di campionato. Ci si attendeva senz’altro di più dai grigiorossi che, per tutto l’arco della prima frazione, si mostrano incapaci di recare insidie alla compagine granata, nonostante il buon possesso palla i padroni di casa non si fanno mai vedere dalle parti del portiere ospite Paleari. Fin troppo semplice per la retroguardia allestita da mister D’Aversa controllare le timide avanzate degli avversari. La situazione di stallo del primo tempo, comincia a mutare nel corso della ripresa. Intorno all’ora di gioco, infatti, Bonazzoli impegna severamente l’estremo granata con una conclusione potente e angolata. La maggiore spinta della Cremonese genera poco dopo la rete di Baschirotto, ma il Var induce l’arbitro Fabbri ad annullare la realizzazione per un contatto tra il difensore e Paleari. Al 65’ Okereke rileva un evanescente Vandeputte e, in effetti, l’ingresso in campo dell’attaccante nigeriano fa in modo di garantire più imprevedibilità alle iniziative offensive dei lombardi. Con il trascorrere dei minuti, la squadra di Giampaolo aumenta le incursioni in area granata: ci prova il neoentrato Djuric di testa, ma senza fortuna. Nel finale, l’ultimo brivido lo regala Kulenovic con una stoccata che esalta i riflessi di Audero. La Cremonese, dunque, manca l’occasione di allontanarsi dalla zona retrocessione, ora distante solo una lunghezza. Con questo pareggio, invece, il Torino compie un passo decisivo verso la salvezza.

HELLAS VERONA – MILAN 0-1
41’ Rabiot

Fondamentale vittoria del Milan al “Bentegodi” di Verona, la squadra di Allegri riprende il Napoli al secondo posto (66 punti) e compie un passo importante verso la qualificazione all’Europa che conta (+8 su Como e Roma che condividono la quinta piazza). Il modo migliore per arrivare alla sfida di San Siro contro la Juventus del prossimo turno. In realtà, non è stato un Milan scintillante e in grande salute quello visto all’opera nel capoluogo veneto e anche questa partita lo ha confermato. Contava, però, vincere e la squadra rossonera è riuscita a portare a casa un risultato davvero molto importante, proprio per l’obiettivo di un’intera stagione: la qualificazione alla Champions League. Il gol segnato da Rabiot, innescato da Leao al 41’, ha di fatto scavato la differenza tra le due compagini. Poi, nella ripresa, gli ospiti hanno sofferto il ritorno degli scaligeri che non avevano più nulla da perdere. Nel finale, i rossoneri sono stati salvati dall’intervento in chiusura perfetta di Gabbia, in scivolata su Orban che era ormai pronto a “giustiziare” Maignan. Sempre a fine gara, anche Saelemaekers (subentrato al 63’ ad Athekame) ha avuto una ghiotta chance per raddoppiare, ma la sua conclusione è stata respinta sulla linea da Valentini.

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Emanuele Tocchi

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