Il Marsiglia batte il Monaco, pari PSG, poker Lione

Arrivo di dicembre scoppiettante in Ligue 1, sarà forse l’atmosfera natalizia o l’avvicinarsi del nuovo anno, fatto sta che il primo weekend dicembrino si è rivelato spettacolare, ed ha confermato quanto dicemmo qualche settimana, ossia che fino a Natale il duello per il secondo tempo avrebbe tenuto banco e cosi sarà anche dopo le festività, anche perché il PSG pur pareggiando per 1-1 con il Nantes, conduce la classifica con ben 33 punti ed un vantaggio di + 7 sulle dirette inseguitrici, che ora come ora non possono sbagliare, altrimenti la capolista andrebbe in fuga solitaria salutando tutti.

De Zerbi lo sa bene tanto che il suo Marsiglia tra le mura amiche non sbaglia conquistando per 2-1 ed in rimonta lo scontro diretto contro il Monacò, risultato che consente al team marsigliese di toccare quota 26 punti, agganciare in classifica la formazione monegasca e schizzare al secondo posto, ma per entrambe al momento la cosa più fattibile è senza dubbio duellare per la seconda piazza, essendo decisamente lontano il PSG, che ad ogni modo avrà anche il suo momento di calo, visto l’impegno in Champions, calo però che nessuna delle inseguitrici potrà permettersi di avere.

In tale contesto potrebbe inserirsi il Lilla che pur pareggiando per 2-2 in casa del Montpellier conquista un ottimo punto che gli consente di portarsi a quota 23 totali, restando sulle ruote del duo in seconda posizione, ma a sua volta però deve guardarsi le spalle da un attacco del Lione, che imponendosi per 3-1 nello scontro diretto contro il Nizza con un secco 4-1, tocca quota 22 punti portandosi ad una sola lunghezza dal Lilla.

Intanto sulla ruota del Nizza arriva il Lens, che superando per 2-0 il Reims, tocca quota 20 punti, un grazie ovviamente il Lens lo deve al Tolosa bravo ad imporsi sull’Auxerre per 2-0, cosi da rallentarne la corsa verso la zona europea della classifica e lasciando ad un punto di distacco. Intanto a centro classifica si muove il Brest che tra le mura amiche liquida lo Strasburgo per 3-1, ed il Rennes vittorioso per 5-0 sul Sant’Etienne. In zona salvezza si muove l’Angers vittorioso per 1-0 sul Le Havre.