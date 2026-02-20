Juve, contro il Como debutta la quarta maglia. Ispirata alla tradizione

La Juventus e adidas hanno svelato ufficialmente il nuovo quarto kit bianconero, una maglia che unisce tradizione e innovazione e che farà il suo esordio in campo in occasione di Juventus-Como. Il design rappresenta un omaggio alla stagione 1996/97, reinterpretando in chiave contemporanea una versione sperimentale delle iconiche strisce bianconere. All’epoca si trattava di un concept mai utilizzato in competizioni ufficiali: oggi, a quasi trent’anni di distanza, quell’idea prende finalmente forma sul terreno di gioco.

Un ritorno al passato con uno sguardo moderno

Il nuovo kit nasce dalla collaborazione tra il club, adidas e lo Studio Sgura guidato dal fotografo Giampaolo Sgura. L’obiettivo è stato quello di ripensare le tradizionali strisce bianconere senza snaturarne l’identità. La maglia mantiene la storica palette bianco-nera ma introduce un’impostazione orizzontale delle bande, linee pulite e proporzioni equilibrate. Il risultato è un capo che fonde performance sportiva e sensibilità fashion, in continuità con il percorso stilistico intrapreso dal club negli ultimi anni. Proposta nella versione a manica lunga con costruzione polo, la divisa punta su comfort e struttura, mantenendo un forte carattere estetico.

Dal lifestyle al campo

La collaborazione tra Juventus, adidas e Giampaolo Sgura non è una novità: negli ultimi anni ha dato vita a progetti che hanno esplorato il rapporto tra calcio, moda e cultura visiva. Con questo quarto kit, però, il dialogo creativo si sposta definitivamente sul campo. La campagna di lancio, firmata dallo stesso Sgura, celebra la Juventus come simbolo che va oltre il calcio, intrecciando sport, stile e identità. Oltre alla maglia da gara, la collezione comprende anche una linea lifestyle pensata per rafforzare il brand bianconero fuori dal rettangolo verde.