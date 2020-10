Juventus: Mai un inizio così difficile, Pirlo è stata la scelta giusta?

Un inizio così non succedeva da tempo, una vittoria e tre pareggi in campionato, una vittoria e una sconfitta in Champions. E adesso la domanda sorge spontanea? Affidare la panchina ad Andrea Pirlo è stata la scelta giusta? La sconfitta contro il Barça ha messo a nudo tutti i limiti di questa Juventus e dell’allenatore, alla sua prima esperienza su una panchina di Serie A.

L’avversario era di altissimo livello ma la Juventus si è fatta superare nettamente in casa da un Barcellona cinico e spietato, abile a sfruttare ogni occasione utile per pungere una difesa in affanno nei momenti decisivi e un centrocampo poco concreto. E’ vero, ci si è messa anche la sfortuna e tre gol annullati a uno stesso calciatore in un solo match non si vedono spesso, ma ancora una volta Andrea Pirlo è bersaglio delle critiche in un inizio di stagione piuttosto deficitario.

Il tecnico della Juve, ai microfoni di ‘Canale 5’, cerca di dare una spiegazione al momento non favorevole: “Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile contro una grande squadra, loro sono più avanti nel percorso mentre noi siamo ancora in costruzione con una squadra giovane. I ragazzi hanno bisogno di fare questo tipo di partite anche per capire a che livello sono”.

“Questo ko a livello psicologico non è un problema, il problema è che siamo contati a livello numerico – aggiunge poi Pirlo, che imputa anche alle numerose assenze l’incapacità di fornire prestazioni più brillanti -. Stasera erano difficili da trovare gli undici da mandare in campo. Queste partite ci serviranno per una crescita”.

Solo il tempo ci dirà se questa Juventus potrà arrivare dove deve, al momento però la scelta di Agnelli di affidare la panchina ad un allenatore alla sua prima esperienza sembra un po’ presuntuosa.