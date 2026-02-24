Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Serie A

Kean rilancia la Fiorentina, Pisa ko e salvezza più vicina

Vanoli porta a casa il successo nel derby delle 18:30, Kean determinante

Feb 24, 20262 Lettura
Moise Kean of ACF Fiorentina reacts during Serie A 2025/26 football match between AC Milan and ACF Fiorentina at San Siro Stadium in Milan

FIORENTINA-PISA 1-0
13’ Kean (F)

Un’ottima dimostrazione di volontà e forza quella portata nella giornata di ieri allo stadio ‘Franchi’ dalla Fiorentina, davanti ai propri tifosi che fino a qualche tempo fa si sono resi protagonisti per più volte con fischi rivolti ai giocatori e allenatore. Indimenticabile il momento in cui Džeko (ora allo Schalke 04) aveva parlato con loro in compagnia del megafono a seguito dell’ennesima sconfitta contro l’Atalanta a Bergamo, chiedendo loro maggior supporto per tutto il gruppo.

I passi falsi in ‘Conference League’ e Coppa Italia ora sembrano ben lontani: l’eliminazione contro il Como è costato il passaggio del turno, ma in Europa non c’è alcun motivo di preoccupazione dopo la netta vittoria valida per i playoff contro lo Jagiellonia Białystok, battendo dunque gli avversari in maniera netta nel match d’andata per 0-3 in trasferta. Ieri pomeriggio si è tenuta una sfida delicatissima, che ha coinvolto la terzultima e penultima della classifica, ovvero Fiorentina e Pisa nel posticipo della 26ª giornata di ‘Serie A Enilive’. Gli uomini di Vanoli si sono portati in vantaggio grazie alla rete di Moise Kean, che ha messo il timbro alla partita al minuto 13 del primo tempo: Ndour tira dalla distanza, ma grazie ad una deviazione finisce sui piedi di Moise Kean, che davanti al portiere sigla il gol n.8 di questo campionato, raggiungendo Yildiz, Douvikas, Højlund, Leão e Pulisic nella classifica marcatori.

Nella ripresa una grossa occasione del Pisa viene sprecata: Fagioli in possesso della palla, scivola e regala un contropiede prezioso agli avversari con Meister alla ricerca del gol, ma viene bloccato da Ranieri, il quale gli sradica il pallone e ferma una potenziale chance a pochi passi da De Gea. Al 64’ altra azione costruita alla perfezione dai nerazzurri con un ottimo fraseggio che coinvolge Touré, Marin e Moreo. Quest’ultimo serve un pallone delicatissimo all’interno dell’area di rigore per pescare i suoi compagni, ma Dodô con un intervento prodigioso salva la Fiorentina, rischiando anche l’autogol, con la palla che finisce sopra la traversa. Successivamente i padroni di casa si fanno ancora vivi, con Moise Kean (tiro dalla distanza, respinto in corner), Ndour con una conclusione potente e ben angolata, ma l’estremo difensore pronto a “smanacciare” ed infine Fazzini spreca la rete dello 0-2 con finta al portiere avversario, ma a posizione defilata non riesce a ribadire in rete. All’ultimo minuto di recupero il Pisa ha la clamorosa occasione in area di rigore con Canestrelli, che però calcia male ed esaurisce definitivamente le speranze per riacciuffare un match molto equilibrato.

I gigliati dunque ottengono una vittoria sofferta, ma molto preziosa in termini di classifica, e con i 3 punti conquistati raggiungono Lecce e Cremonese, balzando al 16° posto a quota 24 punti, fuori dalla zona retrocessione. Per gli uomini di Hiljemark, nonostante l’ottimo atteggiamento dimostrato in campo, tornano nuovamente a casa con una sconfitta, restando dunque a 15 punti, 9 in meno rispetto alle già citate in lotta per la salvezza. Il ritorno in Serie B non è aritmetico, ma molto vicino considerando le partite rimanenti, con Bologna, Juventus, Como, Roma e Lazio ancora da affrontare. La strada si fa sempre più in salita, con un mercato di riparazione che evidentemente non può bastare per tornare a galla.

