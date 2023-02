Ligue 1: Il Psg travolge il Marsiglia e allunga! Monaco e Nantes ko

Giornata scoppiettante la ventiquattresima in Ligue 1, aperta da un arroventato Lilla – Brest, gara vinta dal team padrone di casa per 2-1 al termine di un match che non solo ha visto più momenti di tensione in campo, ma anche tra le panchine con il faccia a faccia tra i due tecnici, che a dispetto del Fair play si promettono di rivendersi nel sottopassaggio degli spogliatoi. Successo importantissimo per il Lilla che tocca quota44 punti portandosi a sole due lunghezze dalla zona europea della classifica, la giornata è proseguita con il successo per 3-1 del Lione in casa dell’Angers, successo che consente al team del Rodano di toccare quota 38 punti restando però ben lontano dalla zona europea della classifica. Chi conquista un buon punto è il Lens che in casa del Montpellier pur non andando oltre il pari per 1-1, riesce ad arrivare a quota 50 punti rafforzando la propria posizione in zona europea.

Si muove anche il Rennes che riesce ad imporsi per 1-0 in casa di un Nantes ancora frastornato dalla sconfitta rimediata nei sedicesimi di Europa League per mano della Juventus, successo importante per il team della Bretagna che non solo tocca quota 46 punti che gli consentono di tener lontano ma solo di due punti il Lilla, ma anche di esorcizzare l’eliminazione dall’Europa League con la promessa di far meglio il prossimo anno. Chi rallenta è il Monacò che pur giocando in casa viene superato per 3-0 dal Nizza, che vola a quota 41 punti e mette nel mirino la zona europea della classifica. Si muove anche il Reims che imponendosi per 3-0 sul Tolosa, tocca 37 punti portandosi a sole tre lunghezze dalla salvezza, chi si muove in tale direzione è l’Ajaccio. Il team della Corsica imponendosi per 2-1 sul Troyes nello scontro diretto,conquista tre punti pesantissimi portandosi a quota 21 totali agganciando in classifica l’Auxerre a sua volta vittorioso per 1-0 in casa del Lorient.

Finisce 1-1 il match tra Clermont e Strasburgo, risultato che accontenta entrambe le squadre con un buon punto in classifica, a chiudere il quadro della giornata è il big match tra Marsiglia e PSG ossia il Classico transalpino. Ben 31 i precedenti tra le due formazioni, con un dominio netto della formazione parigina con 22 vittorie, ben 5 pareggi e soli 4 successi per il team marsigliese. Ma in favore del team marsigliese c’è il fattore Febbraio, infatti in tale mese il club provenzale ha sempre avuto la meglio su quello parigino, la conferma arriva dalla Coppa di Francia dove lo scorso 8 febbraio il Marsiglia ha staccato il pass per quarti proprio eliminando il PSG. Dunque match che sulla carta si preannuncia infuocato come il recente scontro nella coppa nazionale, ma al PSG bastano soli 29 minuti per spegnere ogni ardore marsigliese, infatti prima con Mbappè al 25’ poi con Messi al 29’ il team parigino si porta sul 2-0 spedendo il primo tempo agli archivi. Nella ripresa il copione non cambia ed al 55’ Mbappè firma la doppietta personale ed il definitivo 3-0, che consente al PSG di vendicare l’eliminazione dalla Coppa di Francia, ma soprattutto di volare a quota 60 punti, ponendo ben 8 punti di distacco dal Marsiglia ed una seria ipoteca sulla conquista del titolo.