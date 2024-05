Playoff: Cremonese in finale, Catanzaro travolto 4-1!

Tanta Cremonese, poco Catanzaro. I grigiorossi spiccano il volo verso la finale playoff superando disinvoltamente i giallorossi di Vincenzo Vivarini per 4-1 al Giovanni Zini. Sernicola e compagni troveranno adesso a contendere loro la serie A il Venezia che ha estromesso il Palermo. Sulla difficoltà del Catanzaro ha pesato anche il fatto di dover giocare, già sotto di tre reti, la ripresa con un uomo in meno a causa dell’ingenua espulsione di Brignola avvenuta dopo poco più di un quarto d’ora dal suo ingresso in campo. Assente dalla cadetteria dalla stagione 2005-06, il Catanzaro si congeda comunque dal campionato a testa alta. La Cremonese parte con il favore di campo e dal 2-2 ottenuto all’andata al Ceravolo dove, avanti di due reti, si era poi fatta raggiungere dai padroni di casa. Catanzaro deciso a giocarsi il tutto per tutto al suo primo campionato di ritorno in serie B dopo molti anni d’assenza. Al 3′ i grigiorossi cercano già di prendere il largo con una ‘punizione dell’ex Spal Castagnetti ma Fulignati devia in corner. Al 12′, invece, Vazquez non sbaglia ricevendo la sfera da Coda e insaccando con un gran sinistro dal limite.

Al 19′ Buonaiuto raddoppia superando Fulignati con un tiro in acrobazia su invito di Castagnetti. La Cremonese mette subito le cose in chiaro e si avvicina a grandi passi verso la finale playoff con un Catanzaro tramortito dall’uno-due. Al 23′ i calabresi provano a reagire con Oliveri ma il suo tiro è centrale e Saro non ha problemi a sventare. Un minuto dopo Buonaiuto potrebbe siglare il 3-0 ma calcia alto. Al 30′ gli ospiti vanno vicini al gol con una conclusione di Vandeputte che, deviata da Zanimacchia, si stampa sulla traversa. Al 34′ Coda fallisce un’altra occasione per il 3-0 trovando un Fulignati attento. Al 35′ il Catanzaro tenta la reazione con Pontisso ma Bianchetti devia in corner. Al 37′ la Cremonese dilaga con Coda che sfrutta nel modo migliore un suggerimento dell’ex Monza Antov. I grigiorossi sembrano ormai padroni della gara e due minuti dopo Buonaiuto sciupa l’occasione del poker. Il primo tempo finisce in archivio con la netta superiorità dei padroni di casa che vogliono chiudere al più presto la pratica per andare a sfidare il Venezia nella finale playoff.

Il Catanzaro comincia la ripresa nel peggiore dei modi perdendo Brignola, entrato a inizio frazione, per proteste e rimanendo così in inferiorità numerica in una situazione già decisamente pesante e difficilissima da raddrizzare. I grigiorossi provano ad approfittarne e se al 22′ una punizione dell’ex Ternana Falletti è deviata in corner da Pompetti, al 24′ Sernicola, su cross di Collocolo e tocco di Majer, non sbaglia firmando il poker che mette assai probabilmente fine ai sogni di gloria del Catanzaro. Con un uomo in meno e quattro reti al passivo, i calabresi si sono visti tagliare le gambe. Al 31′ Coda sfiora il 5-0 mettendo a lato di testa di poco. Il Catanzaro ha un sussulto d’orgoglio e riesce almeno ad accorciare le distanze al 35′ con Antonini sugli sviluppi di un corner. Al 41’ Donnarumma segnerebbe il 4-2 ma il gol gli è annullato per fuorigioco. La Cremonese approda in finale playoff dove troverà il Venezia. Andata giovedì 30 maggio alle 20.30 allo Zini di Cremona, ritorno domenica 2 giugno alle 20.30 al Penzo.