Playout: Bari salvo, Ternana in Lega Pro. I pugliesi vincono 3-0

Bari salvo, Ternana in Lega Pro. I pugliesi, dopo l’1-1 dell’andata, dilagano al Libero Liberati di Terni e tengono i piedi ben saldi in serie B al termine di una stagione a dir poco tormentata. Le Fere tornano invece in Lega Pro dopo tre stagioni. Il punteggio dell’andata lascia aperta la porta della salvezza per entrambe le compagini. Dopo pochi secondi il Bari prova a sfondare con Maiello che però conclude sul fondo. La Ternana risponde subito con Distefano che prima tenta al 5′ su punizione respinta da Maiello, poi si vede respingere un tiro di Pucino il minuto successivo. Gli umbri insistono molto nell’azione offensiva e ritentano il colpo al 5′ con Favasuli, ancora una volta Maiello è sulla traiettoria e respinge. Subito dopo Carboni conclude a botta sicura ma Dorval devia la sfera in corner. Il Bari produce la prima occasione della gara in assoluto al minuto 11 quando l’ex AlbinoLeffe Sibilli sfodera un potente sinistro che Iannarilli però respinge.

Al 18′ la Ternana crea a propria volta la prima vera occasione della sua partita con Amatucci che conclude sul fondo. Le due squadre non si risparmiano consapevoli della pesantezza di quanto vi è in palio. Al 24′ il Bari ci prova con Maiello che però conclude a lato da fuori area. Risponde la Ternana due minuti dopo con Favasuli che si accentra ma non riesce a concludere in modo apprezzabile. Dopo un avvio decisamente di marca umbra, la partita assume un maggiore equilibrio. Al 31′ il Bari ha una buona occasione ma Di Cesare non la sfrutta non arrivando sul pallone su invito di Sibilli. Al 43′ la Ternana ci prova con Pereiro ma la palla termina sul fondo. Il Bari risponde con una punizione di Pucino deviata in corner. Il batti e ribatti fa pensare che una delle due possa riuscire a sbloccarla da un momento all’altro e così avviene, in favore degli ospiti: al 47′ Sibilli calcia un corner, Di Cesare interviene con una rovesciata al volo e mette la sfera alle spalle di Iannarilli per l’1-0 dei pugliesi. Un risultato che lascerebbe il Bari in B e spedirebbe le Fere in Lega Pro. Il primo tempo va in archivio con gli ospiti avanti.

Al 2′ della ripresa Raimondo potrebbe avere un’occasione per riportare le Fere in carreggiata ma non riesce a raccogliere la sfera su suggerimento di Amatucci. Al 4′ Pereiro prova a sorprendere Pissardo su punizione ma non riesce nell’intento. Il Bari prova a prendere il largo per cercare di blindare la salvezza e al 6′ riesce ad allungare con un diagonale di Ricci su traversone di Dorval appena toccato da Nasti, Per la Ternana, impegnata a dover recuperare due reti, si fa difficile. Al 14′ Distefano cerca di riportare in partita i padroni di casa ma Pissardo sventa con il ginocchio la sua conclusione. Al 19′ Sibilli raccoglie un lancio di Dorval e allarga il fossato siglando il 3-0 per il Bari. Ternana in ginocchio. Al minuto 22 Nasti, servito sempre da Dorval, cerca di calare il poker ma Iannarilli devia in corner. La Ternana ci crede ancora pur se la missione di recuperare è divenuta praticamente impossibile, al 23′ Pereiro ci prova di controbalzo ma conclude alto. Al 26′ Dorval , su servizio di Sibilli, fallisce il 4-0 sparando su Iannarilli. Il Bari è sempre più vicino alla permanenza in cadetteria. Al 30′ anche Lulic fallisce dal limite la quaterna barese sparando altissimo. Al 33′ Bellomo, dalla panchina barese, è espulso per proteste. Al 45′ la Ternana cerca almeno il gol della bandiera con Raimondo, Pissardo però para. Al 48′ Puscas sfiora il 4-0 su assist di Acampora concludendo però a lato. E il Bari tira un sospiro di sollievo per essere riuscito a mantenere la serie B.