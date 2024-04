Premier League: City e Arsenal non sbagliano, crolla il Brighton

Arsenal e Manchester City continuano a giocarsi la Premier League punto su punto, nella 35^ giornata le squadre di Arteta e Guardiola trionfano e restano separate di un punto (con i secondi che devono recuperare una partita). I Gunners superano 3-2 il Tottenham nel derby con Saka e Havertz trascinatori, mentre i Citizens piegano il Nottingham Forest 2-0 grazie a Gvardiol e Haaland. Ancora ko il Brighton di De Zerbi, 3-0 per mano del Bournemouth.

TOTTENHAM-ARSENAL 2-3

Il derby viene sbloccato dall’ autorete di Hojbjerg, sfortunato nella deviazione di testa sugli sviluppi di un corner battuto da Saka al 15’ minuto. La reazione degli Spurs viene affidata alle palle inattive, con Romero che colpisce un clamoroso palo con una deviazione da pochi passi su un calcio di punizione battuto da Maddison. Van De Ven pareggia al 22’minuto, ma la sua rete viene annullata grazie all’ausilio del Var per un fuorigioco millimetrico. Gli uomini di Arteta approfittano della spinta dei padroni di casa e raddoppiano al 27’ minuto con Saka, che in ripartenza riceve da Odegaard e batte Vicario. Nel finale del primo tempo c’è spazio per il tris di Havertz, ancora sugli sviluppi di un corner, col tedesco bravo ad approfittare di una spizzata di Rice per mettere in porta da pochi passi. Son si divora il 3-1 davanti a Raya poco prima del duplice fischio, mentre il centrale argentino manca di pochissimo la porta in apertura di ripresa. Vicario nega a Saka il poker con una grande parata e Romero realizza al 64’ minuto sfruttando un errore in impostazione del portiere ospite. Davies si procura un calcio di rigore al minuto 86 (fallo di Rice), Son trasforma ed accende le speranze degli uomini di Postecoglou per il finale. Lo Celso ci prova nel recupero, ma la sua conclusione non trova lo specchio. L’Arsenal sale così a quota 80 punti, il Tottenham resta a 60 e vede allontanarsi l’obiettivo Champions, ora distante sette punti (con due gare da recuperare).

NOTTINGHAM FOREST-MANCHESTER CITY 0-2

Vittoria importante per il Manchester City, 2-0 sul campo del Nottingham Forest. Gli uomini di Guardiola iniziano subito a gestire il possesso del pallone, provando ad occupare stabilmente la metà campo avversaria. I padroni di casa si affidano alle ripartenze veloci di Elanga e Hudson-Odoi, e in avvio si fanno vedere in avanti in più di una occasione. Al 32’ minuto arriva il vantaggio dei Citizens, che colpiscono il Forest proprio nel suo punto debole: calcio d’angolo sul primo palo e incornata vincente di Gvardiol, che anticipa tutti e infila Sels per l’1-0. Cinque minuti più tardi i biancorossi hanno l’occasionissima per riportare l’incontro in equilibrio, ma Wood divora clamorosamente da due passi dopo l’assist di Montiel (subentrato per l’infortunio di Neco Williams). Il primo tempo si chiude con i blu di Manchester avanti di una rete, con il Nottingham che colpisce anche una traversa in pieno recupero con Murillo. Nella ripresa il City prova ad amministrare la gara senza premere sull’acceleratore, e al 71’ minuto mette in cassaforte la partita: assist del solito De Bruyne e raddoppio firmato da Erling Haaland, che torna con un gol dopo nove minuti dal suo ingresso in campo. Nei venti minuti finale la squadra di Nuno Espirito Santo prova tiepidamente a spingersi in avanti per accorciare le distanze, senza però riuscirci. Vince il Manchester City 2-0 e torna a -1 dall’Arsenal capolista, con la chance del sorpasso ancora viva (i Citizens hanno un match da recuperare). Bloccato a 26 punti il Nottingham, pericolosamente diciassettesimo e a +1 sulla zona retrocessione.

BOURNEMOUTH-BRIGHTON 3-0

La formazione allenata da De Zerbi va ko contro le Cherries e scivola al dodicesimo posto. I rossoneri si portano in vantaggio al 13’ minuto grazie all’incornata di Senesi sugli sviluppi di un corner, dopodiché Travers nega a Buonanotte la rete del pareggio alla mezz’ora. Il colpo di testa di Ünal su invito di Ouattara fissa il raddoppio in avvio di ripresa, mentre nel finale l’ex Roma Kluivert cala il tris col mancino in contropiede e porta il Bournemouth a quota 48 punti, quattro in più dei Seagulls.