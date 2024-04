Premier League: Il City travolge il Brighton ed è a -1 dall’Arsenal

Il Manchester City per scavalca il Liverpool e si avvicina all’Arsenal, un solo punto dietro e ancora con una partita in meno. Pep Guardiola passa sul campo del Brighton di Roberto De Zerbi con assoluta facilità. De Bruyne apre di testa in tuffo, poi sale in cattedra Foden che con una doppietta fa 3-0 quando non è ancora terminato il primo tempo. Nella ripresa, poi, più gestione che altro per i Citizens. Julian Alvarez, schierato da centravanti al posto dell’infortunato Haaland, partecipa alla festa. Liverpool scavalcato, Arsenal avvicinato: ora che non può trionfare in Champions League, Guardiola vuole vincere l’ennesimo campionato della sua carriera.

BRIGHTON-MANCHESTER CITY 0-4

Il City domina il recupero di Premier League in casa del Brighton, si impone 4-0 e si porta a -1 dal primo posto dell’Arsenal che ha però una partita in più rispetto ai campioni d’Inghilterra in carica. Guardiola stravince il confronto con Roberto De Zerbi e chiude la pratica già nel primo tempo con la doppietta di Foden tra il 26′ minuto ed il 34′ minuto, e la rete in apertura di De Bruyne al 17′ minuto. A calare il poker al 62′ minuto è invece Julian Alvarez. Guardiola rifila una pesantissima lezione a De Zerbi: il City travolge 4-0 il Brighton chiudendo i conti già al 34’minuto, quando il risultato è di 3-0 in favore dei campioni d’Inghilterra in carica che restano pienamente in corsa per la riconferma. L’equilibrio si spezza già al 17′ con il colpo di testa all’incrocio di De Bruyne, che raccoglie il cross di Walker e in tuffo porta avanti gli ospiti. Poi, tra il 26′ e il 34′, ecco un altro episodio del Phil Foden show: prima raddoppia su calcio di punizione grazie ad una deviazione che spiazza Steele, poi firma il tris punendo l’errore in uscita dal basso dei Seagulls.

Bernardo Silva recupera palla e favorisce ancora Foden, che la mette all’angolino firmando la doppietta che chiude i giochi. Nella ripresa, arriva il 4-0 e il City stavolta va in porta con tre giocatori: lancio di Ederson, Walker punisce la difesa altissima di De Zerbi saltando Barco e attirando su di sé Steele, servendo infine Alvarez libero di realizzare il poker. A risultato acquisito, Guardiola richiama i big per essere pronto alla prossima trasferta, quella col Nottingham: escono Foden, De Bruyne, Bernardo Silva, Rodri e Walker, entrano Grealish, Nunes, Doku, Gomez e Lewis. Il finale è pura accademia per il City che vince 4-0 e sale al secondo posto: ora, con una partita in meno rispetto ad Arsenal e Liverpool, è a -1 dai Gunners e a +2 sui Reds. Il Brighton, invece, resta a 44 e dice virtualmente addio alle residue speranze di Conference.