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Mondiali 2026

Mondiali 2026: le rose complete di tutte le nazionali partecipanti

Dalle grandi favorite come Francia, Brasile e Argentina alle outsider più sorprendenti: ecco le rose complete dei Mondiali 2026, girone per girone, con tutti i campioni e i giovani talenti da seguire.

Giu 6, 20263 Lettura
PARIS, FRANCE - SEPTEMBER 09: Kylian Mbappe of France celebrates scoring his team's first goal from the penalty-spot during the FIFA World Cup 2026 qualifier match between France and Iceland at Parc des Princes on September 09, 2025 in Paris, France. (Photo by Franco Arland - UEFA/UEFA via Getty Images)

I Mondiali 2026 si preparano a entrare nella storia come l’edizione più grande di sempre. Con 48 squadre partecipanti e un nuovo format che promette spettacolo ed emozioni, cresce l’attesa per conoscere i protagonisti che scenderanno in campo negli Stati Uniti, in Canada e in Messico.

Dai campioni affermati come Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Jude Bellingham e Lionel Messi ai giovani talenti pronti a esplodere, le rose delle nazionali offrono una panoramica completa delle stelle che animeranno la Coppa del Mondo.

In questo articolo trovate le convocazioni complete suddivise per girone.

Gruppo A

Repubblica Ceca

Giocatore chiave: Patrik Schick

La nazionale ceca punta sull’esperienza di Tomáš Souček e sul fiuto del gol di Patrik Schick per provare a sorprendere nel girone.

Messico

Giocatore chiave: Santiago Giménez

El Tri si affida all’esperienza di Guillermo Ochoa e alla vena realizzativa dell’attaccante del Milan Santiago Giménez.

Sudafrica

Giocatore chiave: Lyle Foster

Una delle selezioni africane più interessanti, guidata dal talento offensivo di Foster e dalla leadership di Ronwen Williams.

Corea del Sud

Giocatore chiave: Heung-min Son

Con Son, Kang-in Lee e Kim Min-jae, la Corea del Sud si presenta come una delle squadre asiatiche più competitive del torneo.

Gruppo B

Bosnia-Erzegovina

Giocatore chiave: Edin Dzeko

L’intramontabile Dzeko resta il punto di riferimento offensivo di una nazionale che sogna il passaggio del turno.

Canada

Giocatore chiave: Alphonso Davies

Velocità, qualità e talento. Davies e Jonathan David rappresentano il cuore della nazionale canadese.

Qatar

Giocatore chiave: Akram Afif

La selezione asiatica punta sulla qualità di Afif e Almoez Ali per ripetere le buone prestazioni degli ultimi anni.

Svizzera

Giocatore chiave: Gregor Kobel

Squadra solida e ricca di esperienza, con Xhaka, Freuler e Akanji pronti a guidare gli elvetici.

Gruppo C

Brasile

Giocatori chiave: Vinicius Junior, Neymar, Endrick

Tra le favorite per la vittoria finale, la Seleçao può contare su una rosa ricchissima di talento e qualità.

Haiti

Giocatore chiave: Duckens Nazon

Una delle outsider del torneo, pronta a giocarsi le proprie carte con entusiasmo.

Marocco

Giocatore chiave: Achraf Hakimi

Dopo lo storico cammino del 2022, i marocchini vogliono confermarsi ai vertici del calcio mondiale.

Scozia

Giocatore chiave: Scott McTominay

Squadra fisica e organizzata che può creare problemi a chiunque.

Gruppo D

Australia

Giocatore chiave: Nestory Irankunda

Talento emergente e grande velocità per una nazionale sempre difficile da affrontare.

Paraguay

Giocatore chiave: Julio Enciso

Una squadra giovane e interessante guidata dal talento offensivo di Enciso.

Turchia

Giocatore chiave: Kenan Yildiz

La stella della Juventus è chiamata a trascinare una delle nazionali più intriganti del torneo.

Stati Uniti

Giocatore chiave: Christian Pulisic

I padroni di casa puntano sul talento del numero 10 rossonero per arrivare lontano.

Gruppo E

Curaçao

Una delle grandi sorprese delle qualificazioni.

Ecuador

Giocatori chiave: Moisés Caicedo, Kendry Páez

Mix perfetto tra esperienza e giovani talenti.

Germania

Giocatori chiave: Jamal Musiala, Florian Wirtz

Una delle squadre più spettacolari dell’intera competizione.

Costa d’Avorio

Giocatore chiave: Amad Diallo

Talento e fisicità per una delle nazionali africane più attrezzate.

Gruppo F

Giappone

Giocatore chiave: Takefusa Kubo

Tecnica e organizzazione tattica rendono il Giappone una mina vagante.

Olanda

Giocatori chiave: Frenkie de Jong, Cody Gakpo

Gli Oranje sognano di tornare protagonisti.

Svezia

Giocatori chiave: Alexander Isak, Viktor Gyökeres

Una delle coppie offensive più interessanti del torneo.

Tunisia

Nazionale solida e difficile da affrontare.

Gruppo G

Belgio

Giocatori chiave: Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku

Probabilmente l’ultima grande occasione per la generazione d’oro.

Egitto

Giocatore chiave: Mohamed Salah

Il fuoriclasse del Liverpool resta la principale speranza dei Faraoni.

Iran

Giocatore chiave: Mehdi Taremi

Esperienza e qualità per provare a superare la fase a gironi.

Nuova Zelanda

Giocatore chiave: Chris Wood

Il bomber è la stella assoluta della selezione oceanica.

Gruppo H

Capo Verde

Una delle possibili sorprese africane.

Arabia Saudita

Giocatore chiave: Salem Al-Dawsari

Leader tecnico e simbolo della nazionale saudita.

Spagna

Giocatori chiave: Lamine Yamal, Pedri, Rodri

La Roja arriva al Mondiale con una delle generazioni più talentuose degli ultimi anni.

Uruguay

Giocatori chiave: Federico Valverde, Darwin Núñez

Qualità, esperienza e mentalità vincente.

Gruppo I

Francia

Giocatori chiave: Kylian Mbappé, Michael Olise

Per molti è la principale favorita per la conquista del titolo.

Iraq

La nazionale asiatica proverà a stupire.

Norvegia

Giocatori chiave: Erling Haaland, Martin Ødegaard

Finalmente i norvegesi possono contare su una generazione straordinaria.

Senegal

Giocatori chiave: Sadio Mané, Nicolas Jackson

Tra le nazionali africane più accreditate.

Gruppo J

Algeria

Giocatore chiave: Riyad Mahrez

Esperienza e talento per guidare le Volpi del Deserto.

Argentina

Giocatori chiave: Lionel Messi, Lautaro Martinez, Nico Paz

I campioni del mondo vogliono difendere il titolo.

Austria

Giocatore chiave: David Alaba

Squadra organizzata e ricca di qualità.

Giordania

Una delle rivelazioni delle qualificazioni asiatiche.

Gruppo K

Colombia

Giocatori chiave: Luis Díaz, James Rodríguez

Tecnica e fantasia per una nazionale sempre spettacolare.

Repubblica Democratica del Congo

Talento e atletismo per una possibile outsider.

Portogallo

Giocatori chiave: Cristiano Ronaldo, Rafael Leão, Bruno Fernandes

Una rosa ricchissima che punta al titolo.

Uzbekistan

La sorpresa asiatica del torneo.

Gruppo L

Croazia

Giocatore chiave: Luka Modric

L’eterna Croazia vuole regalare un’altra impresa ai suoi tifosi.

Inghilterra

Giocatori chiave: Jude Bellingham, Harry Kane, Bukayo Saka

Tra le grandi favorite per la vittoria finale.

Ghana

Giocatore chiave: Iñaki Williams

Fisicità e velocità al servizio delle Black Stars.

Panama

Una squadra organizzata pronta a vendere cara la pelle.

Le favorite per vincere i Mondiali 2026

Secondo gli addetti ai lavori, le principali candidate al titolo sono:

  1. Francia
  2. Brasile
  3. Spagna
  4. Inghilterra
  5. Argentina
  6. Portogallo
  7. Germania

Ma come ogni Mondiale insegna, le sorprese non mancano mai.

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Redazione

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