Mondiali 2026: le rose complete di tutte le nazionali partecipanti

I Mondiali 2026 si preparano a entrare nella storia come l’edizione più grande di sempre. Con 48 squadre partecipanti e un nuovo format che promette spettacolo ed emozioni, cresce l’attesa per conoscere i protagonisti che scenderanno in campo negli Stati Uniti, in Canada e in Messico.
Dai campioni affermati come Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Jude Bellingham e Lionel Messi ai giovani talenti pronti a esplodere, le rose delle nazionali offrono una panoramica completa delle stelle che animeranno la Coppa del Mondo.
In questo articolo trovate le convocazioni complete suddivise per girone.
Gruppo A
Repubblica Ceca
Giocatore chiave: Patrik Schick
La nazionale ceca punta sull’esperienza di Tomáš Souček e sul fiuto del gol di Patrik Schick per provare a sorprendere nel girone.
Messico
Giocatore chiave: Santiago Giménez
El Tri si affida all’esperienza di Guillermo Ochoa e alla vena realizzativa dell’attaccante del Milan Santiago Giménez.
Sudafrica
Giocatore chiave: Lyle Foster
Una delle selezioni africane più interessanti, guidata dal talento offensivo di Foster e dalla leadership di Ronwen Williams.
Corea del Sud
Giocatore chiave: Heung-min Son
Con Son, Kang-in Lee e Kim Min-jae, la Corea del Sud si presenta come una delle squadre asiatiche più competitive del torneo.
Gruppo B
Bosnia-Erzegovina
Giocatore chiave: Edin Dzeko
L’intramontabile Dzeko resta il punto di riferimento offensivo di una nazionale che sogna il passaggio del turno.
Canada
Giocatore chiave: Alphonso Davies
Velocità, qualità e talento. Davies e Jonathan David rappresentano il cuore della nazionale canadese.
Qatar
Giocatore chiave: Akram Afif
La selezione asiatica punta sulla qualità di Afif e Almoez Ali per ripetere le buone prestazioni degli ultimi anni.
Svizzera
Giocatore chiave: Gregor Kobel
Squadra solida e ricca di esperienza, con Xhaka, Freuler e Akanji pronti a guidare gli elvetici.
Gruppo C
Brasile
Giocatori chiave: Vinicius Junior, Neymar, Endrick
Tra le favorite per la vittoria finale, la Seleçao può contare su una rosa ricchissima di talento e qualità.
Haiti
Giocatore chiave: Duckens Nazon
Una delle outsider del torneo, pronta a giocarsi le proprie carte con entusiasmo.
Marocco
Giocatore chiave: Achraf Hakimi
Dopo lo storico cammino del 2022, i marocchini vogliono confermarsi ai vertici del calcio mondiale.
Scozia
Giocatore chiave: Scott McTominay
Squadra fisica e organizzata che può creare problemi a chiunque.
Gruppo D
Australia
Giocatore chiave: Nestory Irankunda
Talento emergente e grande velocità per una nazionale sempre difficile da affrontare.
Paraguay
Giocatore chiave: Julio Enciso
Una squadra giovane e interessante guidata dal talento offensivo di Enciso.
Turchia
Giocatore chiave: Kenan Yildiz
La stella della Juventus è chiamata a trascinare una delle nazionali più intriganti del torneo.
Stati Uniti
Giocatore chiave: Christian Pulisic
I padroni di casa puntano sul talento del numero 10 rossonero per arrivare lontano.
Gruppo E
Curaçao
Una delle grandi sorprese delle qualificazioni.
Ecuador
Giocatori chiave: Moisés Caicedo, Kendry Páez
Mix perfetto tra esperienza e giovani talenti.
Germania
Giocatori chiave: Jamal Musiala, Florian Wirtz
Una delle squadre più spettacolari dell’intera competizione.
Costa d’Avorio
Giocatore chiave: Amad Diallo
Talento e fisicità per una delle nazionali africane più attrezzate.
Gruppo F
Giappone
Giocatore chiave: Takefusa Kubo
Tecnica e organizzazione tattica rendono il Giappone una mina vagante.
Olanda
Giocatori chiave: Frenkie de Jong, Cody Gakpo
Gli Oranje sognano di tornare protagonisti.
Svezia
Giocatori chiave: Alexander Isak, Viktor Gyökeres
Una delle coppie offensive più interessanti del torneo.
Tunisia
Nazionale solida e difficile da affrontare.
Gruppo G
Belgio
Giocatori chiave: Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku
Probabilmente l’ultima grande occasione per la generazione d’oro.
Egitto
Giocatore chiave: Mohamed Salah
Il fuoriclasse del Liverpool resta la principale speranza dei Faraoni.
Iran
Giocatore chiave: Mehdi Taremi
Esperienza e qualità per provare a superare la fase a gironi.
Nuova Zelanda
Giocatore chiave: Chris Wood
Il bomber è la stella assoluta della selezione oceanica.
Gruppo H
Capo Verde
Una delle possibili sorprese africane.
Arabia Saudita
Giocatore chiave: Salem Al-Dawsari
Leader tecnico e simbolo della nazionale saudita.
Spagna
Giocatori chiave: Lamine Yamal, Pedri, Rodri
La Roja arriva al Mondiale con una delle generazioni più talentuose degli ultimi anni.
Uruguay
Giocatori chiave: Federico Valverde, Darwin Núñez
Qualità, esperienza e mentalità vincente.
Gruppo I
Francia
Giocatori chiave: Kylian Mbappé, Michael Olise
Per molti è la principale favorita per la conquista del titolo.
Iraq
La nazionale asiatica proverà a stupire.
Norvegia
Giocatori chiave: Erling Haaland, Martin Ødegaard
Finalmente i norvegesi possono contare su una generazione straordinaria.
Senegal
Giocatori chiave: Sadio Mané, Nicolas Jackson
Tra le nazionali africane più accreditate.
Gruppo J
Algeria
Giocatore chiave: Riyad Mahrez
Esperienza e talento per guidare le Volpi del Deserto.
Argentina
Giocatori chiave: Lionel Messi, Lautaro Martinez, Nico Paz
I campioni del mondo vogliono difendere il titolo.
Austria
Giocatore chiave: David Alaba
Squadra organizzata e ricca di qualità.
Giordania
Una delle rivelazioni delle qualificazioni asiatiche.
Gruppo K
Colombia
Giocatori chiave: Luis Díaz, James Rodríguez
Tecnica e fantasia per una nazionale sempre spettacolare.
Repubblica Democratica del Congo
Talento e atletismo per una possibile outsider.
Portogallo
Giocatori chiave: Cristiano Ronaldo, Rafael Leão, Bruno Fernandes
Una rosa ricchissima che punta al titolo.
Uzbekistan
La sorpresa asiatica del torneo.
Gruppo L
Croazia
Giocatore chiave: Luka Modric
L’eterna Croazia vuole regalare un’altra impresa ai suoi tifosi.
Inghilterra
Giocatori chiave: Jude Bellingham, Harry Kane, Bukayo Saka
Tra le grandi favorite per la vittoria finale.
Ghana
Giocatore chiave: Iñaki Williams
Fisicità e velocità al servizio delle Black Stars.
Panama
Una squadra organizzata pronta a vendere cara la pelle.
Le favorite per vincere i Mondiali 2026
Secondo gli addetti ai lavori, le principali candidate al titolo sono:
- Francia
- Brasile
- Spagna
- Inghilterra
- Argentina
- Portogallo
- Germania
Ma come ogni Mondiale insegna, le sorprese non mancano mai.