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Mondiali 2026

Le Pagelle di Spagna-Argentina 1-0: Ferran Torres regala il Mondiale alla Roja

La Spagna domina la finale dei Mondiali 2026 e supera l’Argentina ai supplementari. Decisivo Ferran Torres al 106’, mentre Emiliano Martínez evita un passivo più pesante. Espulso Enzo Fernández.

Lug 20, 20262 Lettura
MUNICH, GERMANY - JULY 09: Lamine Yamal of Spain celebrates victory with Ferran Torres after the UEFA EURO 2024 Semi-Final match between Spain and France at Munich Football Arena on July 09, 2024 in Munich, Germany. (Photo by Alex Pantling - UEFA/UEFA via Getty Images)

La Spagna è campione del mondo per la seconda volta nella sua storia. Al New York New Jersey Stadium, la squadra di Luis de la Fuente batte l’Argentina 1-0 dopo i tempi supplementari, tornando sul tetto del mondo sedici anni dopo il trionfo del 2010. A decidere la finale è Ferran Torres, entrato dalla panchina e a segno al 106’ su assist di Nico Williams.

Le pagelle della Spagna

Unai Simón 6 – Vive una finale sorprendentemente tranquilla. L’Argentina non effettua tiri nello specchio nei tempi regolamentari e il portiere spagnolo deve soprattutto gestire il pallone con i piedi.

Pedro Porro 7 – Spinge con coraggio e accompagna costantemente la manovra. Dalla sua corsia nasce l’azione che porta alla rete decisiva.

Pau Cubarsí 7,5 – Personalità impressionante. Anticipa Julián Álvarez, copre in campo aperto e gioca ogni pallone con grande lucidità.

Laporte 7 – Esperienza e senso della posizione. Non concede profondità agli attaccanti argentini e guida con sicurezza il reparto.

Cucurella 7 – Aggressivo, continuo e prezioso nel pressing. Limita le iniziative dell’Argentina e offre sempre una soluzione sulla fascia.

Rodri 7,5 – È l’architetto della Roja. Controlla il ritmo, recupera palloni e permette alla Spagna di mantenere il dominio territoriale.

Fabián Ruiz 7 – Tanto lavoro tra le linee e diversi inserimenti pericolosi. Gli manca soltanto maggiore precisione nell’ultimo passaggio.

Dani Olmo 7 – Si muove continuamente alle spalle dei centrocampisti argentini. Crea superiorità e costringe gli avversari a numerosi interventi fallosi.

Lamine Yamal 6 – Non è la sua serata più brillante. Prova ad accendersi sulla destra, ma viene contenuto dalla marcatura argentina.

Álex Baena 6,5 – Garantisce intensità e qualità, partecipando al lungo assedio spagnolo. Cala con il passare dei minuti.

Oyarzabal 6 – Lavora per la squadra e apre spazi, ma fatica a rendersi realmente pericoloso davanti a Emiliano Martínez.

Nico Williams 7,5 – Entra e cambia il ritmo della finale. Attacca la profondità e serve a Ferran Torres il pallone che vale il titolo mondiale.

Ferran Torres 8,5L’uomo della finale. Entra dalla panchina, colpisce al 106’ e scrive il proprio nome nella storia della Spagna. Il suo destro potente supera Martínez e consegna la Coppa alla Roja.

Luis de la Fuente 8 – La Spagna comanda il gioco dall’inizio alla fine. Le sostituzioni risultano decisive: Nico Williams confeziona l’assist e Ferran Torres realizza il gol del Mondiale.

Le pagelle dell’Argentina

Emiliano Martínez 8Il migliore dell’Albiceleste. Compie dodici parate e tiene in vita l’Argentina durante l’assedio spagnolo. Può fare poco sulla conclusione ravvicinata di Ferran Torres.

Montiel 6 – Difende con attenzione, ma soffre quando la Spagna aumenta il ritmo sulla fascia.

Cristian Romero 6,5 – Combatte su ogni pallone e respinge numerose conclusioni. Uno degli ultimi ad arrendersi.

Lisandro Martínez 6,5 – Aggressivo e puntuale negli anticipi. Regge finché può contro la pressione continua della Roja.

Tagliafico 6 – Gara di sacrificio. Limita Yamal, rinunciando quasi completamente alla fase offensiva.

De Paul 6 – Corre e lotta, ma non riesce a ribaltare l’azione. La superiorità tecnica della Spagna lo costringe soprattutto a difendere.

Mac Allister 5,5 – Insegue gli avversari per gran parte della finale e incide poco nella costruzione del gioco.

Enzo Fernández 4,5 – Prestazione nervosa, conclusa con l’espulsione al 93’ per doppia ammonizione. Lascia l’Argentina in dieci per tutti i supplementari.

Nico González 5,5 – Offre corsa, ma non riesce mai a creare veri pericoli sulla fascia.

Lionel Messi 5 – La Spagna gli toglie spazio e rifornimenti. Prova ad accendersi soltanto nel finale, senza trovare la giocata capace di cambiare la partita.

Julián Álvarez 5 – Isolato e dominato dai centrali spagnoli. Non riesce a effettuare conclusioni pericolose.

Lionel Scaloni 5,5 – Prepara una partita quasi esclusivamente difensiva. L’Argentina resiste grazie a Martínez, ma crea troppo poco e chiude i tempi regolamentari senza tiri nello specchio.

Il migliore in campo

Ferran Torres 8,5 – È il simbolo del secondo titolo mondiale della Spagna. Entrato nel corso della ripresa, decide al 106’ una finale dominata dalla Roja ma rimasta bloccata a lungo dalle parate di Emiliano Martínez. La Spagna conquista così il Mondiale 2026 e interrompe il sogno dell’Argentina di vincere due edizioni consecutive.

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Marzio Loggia
Marzio Loggia

Marzio Loggia segue il calcio tedesco e l’attualità del panorama calcistico internazionale, con particolare attenzione alla Bundesliga e alle competizioni europee. All’interno di Football Magazine realizza notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai protagonisti del calcio tedesco e alle principali news del mondo del calcio.

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