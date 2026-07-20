Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Mondiali 2026

Messi, l’ultimo Mondiale finisce in lacrime: la Spagna spegne il sogno bis

L’Argentina cade ai tempi supplementari contro la Spagna: si chiude l’avventura mondiale di Lionel Messi, protagonista di una carriera irripetibile con l’Albiceleste.

Lug 20, 20261 Lettura
LONDON, ENGLAND - JUNE 01: Lionel Messi of Argentina reacts during the 2022 Finalissima match between Italy and Argentina at Wembley Stadium on June 01, 2022 in London, England. (Photo by Michael Regan - UEFA/UEFA via Getty Images)

Si chiude con una sconfitta il sesto e ultimo Mondiale di Lionel Messi. L’Argentina viene superata dalla Spagna dopo i tempi supplementari, vedendo sfumare il sogno di conquistare un secondo titolo iridato consecutivo. Nonostante l’eliminazione, il fuoriclasse dell’Inter Miami lascia ancora una volta il segno, confermandosi leader assoluto dell’Albiceleste con un torneo di altissimo livello.

Dall’esordio in Germania al trionfo in Qatar

L’avventura mondiale della Pulce era iniziata il 16 giugno 2006, quando, a pochi giorni dal suo 19° compleanno, fece il proprio debutto entrando dalla panchina contro la Serbia nella rassegna iridata in Germania. Da quel momento Messi è diventato il simbolo dell’Argentina, vivendo però anche diverse delusioni. Nel 2010, in Sudafrica, concluse il torneo senza trovare la via del gol, mentre nel 2014 arrivò a un passo dal titolo, arrendendosi soltanto ai supplementari contro la Germania nella finale di Rio de Janeiro. Quattro anni più tardi, in Russia 2018, l’Albiceleste fu eliminata agli ottavi dalla Francia, futura campione del mondo.

L’eredità di una leggenda

La consacrazione definitiva arrivò nel Mondiale 2022 in Qatar, quando Messi trascinò la Seleçion fino al trionfo ai calci di rigore, conquistando il trofeo che mancava nella sua straordinaria bacheca. Nel 2026, a 39 anni compiuti durante la competizione, il capitano argentino ha sfiorato un’altra impresa storica. Nonostante la sconfitta contro la Spagna, ha chiuso il torneo con numeri eccezionali: 8 gol e 4 assist, confermandosi ancora una volta il punto di riferimento dell’Albiceleste. Il bis mondiale non è arrivato, ma il percorso di Messi ai Mondiali resta uno dei più straordinari nella storia del calcio, destinato a essere ricordato ben oltre il risultato dell’ultima sfida.

0 Shares
Cristiano Peconi
Cristiano Peconi

Cristiano Peconi è giornalista dal 2009, Fondatore e Direttore di Football-Magazine. Da anni si occupa di informazione sportiva e giornalismo digitale, coordinando la linea editoriale della testata e seguendo da vicino il calcio italiano e internazionale, il calciomercato e le principali competizioni UEFA e FIFA.

Articoli correlati

La Spagna è Campione del Mondo! Argentina dominata, decide Ferran al 106′

Lug 20, 2026

Le Pagelle di Spagna-Argentina 1-0: Ferran Torres regala il Mondiale alla Roja

Lug 20, 2026

Spagna sul tetto del mondo: l’emozione, l’orgoglio di Luis de la Fuente

Lug 20, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.