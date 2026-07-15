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Mondiali 2026

Spagna in finale, Francia ko 2-0! decidono Oyarzabal e Porro

Le Furie Rosse dominano a Dallas, superano una Francia mai davvero in partita e tornano a giocarsi il titolo mondiale per la prima volta dal 2010.

Lug 15, 20261 Lettura
Crediti foto: AI Generated / OpenAI

La Spagna conquista con autorità la prima finale dei Mondiali, imponendosi 2-0 sulla Francia al termine di una semifinale controllata dall’inizio alla fine. A Dallas, la squadra di Luis de la Fuente sblocca il match nel primo tempo grazie al rigore trasformato da Mikel Oyarzabal, mentre nella ripresa Pedro Porro firma il raddoppio che chiude definitivamente i conti. Per le Furie Rosse si tratta del ritorno all’ultimo atto della competizione a sedici anni dall’unico trionfo iridato, conquistato nel 2010. Delusione invece per i Bleus di Didier Deschamps, costretti ad accontentarsi della finale per il terzo posto.

L’avvio è caratterizzato da ritmi contenuti e da un lungo possesso palla della Spagna, che gestisce il gioco senza creare particolari pericoli. La svolta arriva alla prima vera occasione: Lamine Yamal conquista un calcio di rigore dopo un intervento irregolare di Digne all’interno dell’area. Dal dischetto Oyarzabal non sbaglia e firma l’1-0, indirizzando la semifinale. La Francia fatica a reagire e prima dell’intervallo rischia nuovamente di capitolare, salvandosi soltanto grazie a un intervento decisivo di Upamecano.

Nella ripresa Deschamps prova a cambiare volto alla sua squadra con due sostituzioni, ma è ancora la Spagna a dettare i tempi. Al 58’ arriva il raddoppio: Pedro Porro dialoga con Dani Olmo, converge dalla destra e lascia partire un destro preciso che supera Maignan. Pochi minuti dopo Yamal trova anche la rete del possibile 3-0 con una giocata di grande qualità, ma il gol viene annullato per un fuorigioco millimetrico. Nel finale i Bleus tentano un assalto generoso, sfiorando il gol con Doué dopo un’uscita di Unai Simón su Mbappé, ma il portiere spagnolo risponde presente. Al triplice fischio è festa per la Roja, che vola in finale e aspetta la vincente della sfida tra Inghilterra e Argentina.

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Cristiano Peconi
Cristiano Peconi

Cristiano Peconi è giornalista dal 2009, Fondatore e Direttore di Football-Magazine. Da anni si occupa di informazione sportiva e giornalismo digitale, coordinando la linea editoriale della testata e seguendo da vicino il calcio italiano e internazionale, il calciomercato e le principali competizioni UEFA e FIFA.

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