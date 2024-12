Il Leverkusen risponde al Bayern, cadono Stoccarda ed Eintracht

STOCCARDA- ST PAULI 0-1

Dopo due battute d’arresto, il St Pauli ritrova la strada della vittoria superando lo Stoccarda all’MHP Arena. Per i padroni di casa si tratta di una battuta d’arresto dopo quattro turni utili. Il gol partita arriva al minuto 21 quando Eggenstein riceve da Irvine in profondità e supera Nubel da distanza ravvicinata. Lo Stoccarda resta a centroclassifica con 23 punti, il St Pauli, che non vinceva in trasferta dal 28 settembre (3-0 al Friburgo) si colloca momentaneamente fuori dalla zona retrocessione a quota 14 in coabitazione con l’Hoffenheim.

EINTRACHT FRANCOFORTE- MAINZ 1-3

Il bis è servito. Dopo avere condannato sul campo amico il Bayern Monaco capolista alla prima sconfitta stagionale, il Mainz, nonostante abbia dovuto giocare con un uomo in meno per quasi tre quarti di gara, riserva lo stesso trattamento anche all’Eintracht Francoforte che si ferma così per la seconda volta consecutiva dopo lo stop nella tana dell’RB Lipsia. Ambedue le compagini dimorano nel salotto buono della graduatoria, l’Eintracht Francoforte con 27 punti e gli ospiti con 25. Al 15′ gli uomini di Bo Henriksen si portano in vantaggio grazie a un’autorete di Santos che devia nella propria porta un tiro a pallonetto di un giocatore ospite. Al 21′ il Mainz resta in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Amiri. Al 27′ Nebel dà inizio alla sua giornata di gloria realizzando il 2-0 con un gran tiro dal limite. Al 13′ della ripresa si ripete realizzando una doppietta con un diagonale dopo una ribattuta di Santos. Al 30′ Kristensen, con un colpo di testa sugli sviluppi di un corner, accorcia le distanze per l’inutile 1-3.

HOLSTEIN KIEL – AUGSBURG 5-1

Dopo ben cinque sconfitte di fila, l’Holstein Kiel prova a dare respiro alla sua classifica strapazzando l’Augsburg per 5-1 all’Holstein Stadion. I ragazzi di Marcel Rapp sono comunque sempre penultimi a quota otto. Per l’Augsburg si tratta del secondo passo falso consecutivo che lo lascia a quota sedici punti per il momento al di fuori della zona pericolante. Gli ospiti si portano in vantaggio al minuto 5 con Claude Maurice che riceve dalla sinistra Essende e infila Weiner dal limite. Bisognoso di punti per fare rifiatare la sua classifica deficitaria, l’Holstein Kiel si riorganizza subito e al 12′ perviene al pareggio con Rosenboom su assist dalla fascia sinistra di Machino. Al 32′ l’Holstein Kiel capovolge le sorti della contesa con un’incornata di Harres su assist dalla sinistra. Al 35′ ancora lui colpisce con un tiro dal limite con Labrovic che si impapera con la sfera e non può così evitare che finisca in rete. Al 39′ Machino, su punizione, sigla il 4-1. Ancora lui , al 46′ della ripresa, fissa il risultato sul 5-1 con una rete da distanza ravvicinata su assist dalla sinistra.

WERDER BREMA- UNION BERLINO 4-1

Terzo acuto consecutivo per il Werder Brema dopo quelli con VFL Bochum e St Pauli. A finire al tappeto, stavolta, è l’Union Berlino che non vince ormai dal 20 ottobre, ovvero da quando colse il successo per 2-0 sul terreno dell’Holstein Kiel. I padroni di casa rompono gli equilibri al minuto 13 con Grull che segna di testa su cross di Schmid superando Schwolow. Tempo quattro minuti e sempre lui raddoppia, questa volta su retropassaggio dalla sinistra di Kohn. Al minuto 23 Schafer accorcia le distanze raccogliendo un lungo lancio dalla destra e trafiggendo Zetterer con un tiro al volo da distanza ravvicinata. Al 45′ Weiser sigla il 3-1 su passaggio dalla destra. Al 42′ della ripresa Stage, dopo una rocambolesca azione corale dei suoi in contropiede, sigla il definitivo 4-1.

HOFFENHEIM- BORUSSIA MONCHENGLADBACH 1-2

Lo scorso turno l’Holstein Kiel, questa volta l’Hoffenheim. A sottrarre la posta piena alle avversarie il Borussia Monchengladbach ci ha preso gusto. Itakura e compagni si impongono per 2-1 allo stadio Wirsol Rhein e salgono a 24 punti a ridosso della zona nobile della graduatoria. L’Hoffenheim, invece, perde dopo due turni utili e resta in zona pericolante a quota 14. Borussia in gol al 23′ con un tiro dal limite di Sander che rimbalza sul palo ed entra in rete. L’Hoffenheim pareggia al 13′ della ripresa con un rigore trasformato da Kramaric e concesso per un fallo di Scally su Prass. Al 16′, però, Plea riceve un lungo lancio dalla sinistra da Hack , scarta due avversari nell’area dei padroni di casa e supera Baumann per il definitivo 2-1 ospite.

BAYER LEVERKUSEN- FRIBURGO 5-1

Cinque , come le vittorie consecutive in campionato che lo mantengono al secondo posto con 32 punti a quattro lunghezze dal Bayern Monaco capolista. E cinque, come le reti rifilate al Friburgo nella sfida che il turno di campionato gli assegnava. Il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso procede con il vento in poppa. Il Friburgo ferma a tre la serie dei suoi turni utili di fila e resta a metà classifica a quota 24. Eroe della partita è Schick autore di ben quattro reti. All’11’ il Friburgo va vicino al gol con un tiro dal limite di Lienhart che scheggia la traversa. Al 31′ Doan commette fallo su Wirtz e il Bayer Leverkusen beneficia di un calcio di rigore che però Atubolu para allo stesso Wirtz. Al 47′ Schick fulmina però il portiere ospite con un pallonetto per il vantaggio dei padroni di casa. Al 6′ della ripresa Wirtz raddoppia con un diagonale da distanza ravvicinata. Al 10′ il Friburgo prova a rientrare in partita con Grifo che riceve dalla destra da Gregoritsch e accorcia le distanze. Al 22′ Schick, su lancio dalla destra di Wirtz, riallarga il fossato a favore dei padroni di casa. Al 29′ ancora lui supera Atubolu con un gran tiro al termine di un’azione elaborata. Al 32′, di testa, su corner di Grimaldo, sigla il definitivo 5-1.