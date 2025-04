Per il dopo Gasperini spunta anche il nome di Thiago Motta

Dopo l’ultima pausa delle nazionali di questa stagione, ecco che si va verso la volata finale in tutte le competizioni, seppur con tante gare ancora da giocare. In Seria è ancora tutto aperto e da decidere, dalla lotta scudetto, con Inter e Napoli distanti solo tre punti e con l’Atalanta leggermente staccata, alla lotta per l’Europa, che come ogni anno è sempre molto affollata, fino alla lotta per la salvezza. Eppure, come di consueto, le voci di mercato non si fermano mai e quest’anno a tenere banco nel campionato nostrano è il valzer delle panchine.

La Juventus ha appena esonerato Thiago Motta dopo i due ko contro Atalanta e Fiorentina, il Milan è lontano dalla zona Champions ed è facile ipotizzare che Conceicao non sarà l’allenatore dei rossoneri il prossimo anno. La questione della guida tecnica è di primo ordine anche in casa Roma, dove Claudio Ranieri ha risollevato un gruppo che sembrava ormai perso, ma ha già più volte dichiarato di non voler proseguire l’esperienza da allenatore per la prossima stagione, ma anzi, di partecipare alla scelta del suo successore, lasciando immaginare a un futuro da dirigente. Ed è proprio alla panchina giallorossa che viene accostato dai media, in maniera anche insistente, il nome di Giampiero Gasperini. L’attuale tecnico dell’Atalanta ha un contratto fino al giugno 2026, ma poco temo fa ha dichiarato di non voler rinnovare, il che lascia pensare alla possibilità che lasci Bergamo già quest’anno, con un anno d’anticipo rispetto alla scadenza naturale del suo contratto. Inoltre, come riporta Sport Mediaset, i Friedkin vedrebbero di buon occhio il tecnico piemontese, che a sua volta avrebbe già avuto dei contatti con il Ds Ghisolfi. Inoltre, lo stesso Gasperini, in occasione della premiazione per la Panchina d’Oro, a domanda precisa sulla Roma, ha parlato di una piazza straordinaria che piacerebbe a chiunque allenare. In secondo luogo, nella stessa occasione, l’ex tecnico di Genoa e Inter ha anche affermato di stare bene dove si trova ma che “ogni cosa ha un inizio e una fine”.

L’eventuale partenza di Gasperini da Bergamo, dopo anni di traguardi e gioie, aprirebbe a sua volta il toto nomi per la panchina della Dea. Sempre secondo Sport Mediaset e 90min uno dei nomi papabili sarebbe proprio quello di Thiago Motta, fresco di esonero con la Juventus. Allievo di Gasperini al Genoa e all’Inter, l’italo brasiliano potrebbe rappresentare il profilo adatto per giungere alla corte della famiglia Percassi, date le sue idee calcistiche non troppo distanti da quelle del suo maestro, a cui spesso ha detto di ispirarsi. Per giunta lo stesso Gasperini, sempre durante la premiazione della Panchina d’Oro, ha espresso parole al miele per Thiago Motta, dicendosi dispiaciuto per il suo esonero. Allo stesso tempo l’arrivo di Motta a Bergamo farebbe comodo anche alla stessa Juve che si libererebbe di un ingaggio da 7 milioni netti all’anno fino al 2027, in cui scadrà il contratto di Motta. Fra i contro, come ricorda CalcioMercato.com, vi è il fatto che la recente esperienza negativa a Torino, condita da un’umiliante eliminazione dalla Champions League e da un andamento in campionato altalenante, non aiuta di certo la reputazione di Motta presso club con ambizioni importanti, soprattutto l’Atalanta che ambisce a qualificarsi ogni anno in Champions League e dove Gasperini lascerebbe, in caso di addio, un’eredità pesante. A ciò si aggiunge che il passaggio da Gasp a Motta implicherebbe un forte cambiamento a livello tattico, con il cambio dalla difesa a 3 alla difesa a 4, il che potrebbe rivelarsi un problema per un gruppo ormai abituato a un certo schema da tanti anni.

Solo dopo la fine del campionato e con tutta l’estate davanti, capiremo le scelte dei vari club, ma certo è che molte panchine iniziano già a scottare.