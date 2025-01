United allo scadere, il Porto rischia. Eintracht e Athletic ok

Si apre con un pareggio ricco di gol la penultima giornata della fase a gironi di Europa League. Nell’anticipo giocato martedì, gli ucraini della Dinamo Kiev, ultimi in classifica, affrontano ad Istanbul il Galatasaray, una delle favorite alla vittoria finale. Partita subito in discesa per i padroni di casa che si portano in vantaggio con un bel colpo di testa di Sanchez al minuto 6. Il raddoppio è di Bardakci con uno splendido tiro da fuori. Al 45′ Vanat tiene accese le speranze per gli ucraini ma al rientro in campo Osimhen firma il 3 a 1 su rigore. I turchi a risultato acquisito si rilassano e Yarmolenko con una bella doppietta fissa il risultato sul pari: finisce 3 a 3 e bella prova di orgoglio per la Dinamo Kiev che esce a testa alta dal RAMS Park.

Nell’altro anticipo, i turchi del Besiktas non si fanno sorprendere dall’Athletic Bilbao e sfruttano al massimo il fattore casa: finisce 4-1 con la doppietta di Rashica, il gol di Rafa Silva e il rigore di Joao Mario al 92esimo. Brutta frenata dunque per i baschi anche se la sconfitta non fa male: il passaggio agli ottavi non è in discussione. Il Manchester United ringrazia Bruno Fernandes che al 92esimo salva il risultato: finisce 2 a 1 contro il Glasgow Rangers dopo il pareggio di Dessers arrivato al minuto 88. Tirano un sospiro di sollievo i tifosi dei Reds in questa stagione davvero complicata per lo United ma che in Europa League trova una certa continuità, ora è terzo in classifica.

L’ Eintracht si piazza al secondo posto forte del 2 a 0 in casa sugli ungheresi del Ferencváros: le reti sono di Uzun ed Ekitike. Gli inglesi del Tottenham portano a casa una bella vittoria nella trasferta tedesca di Hoffenheim, grazie ai gol di Son e Maddison: finisce 3 a 2 e qualificazione a portata di mano per gli uomini di Postecoglu. La sorprendente Steaua è a ridosso delle prime posizioni grazie alla vittoria in terra azera contro il Quarabag, finisce 3 a 2 con la doppietta di Sut e Miculescu. Gli azeri dicono addio all’Europa League. I rumeni del Rigas Futbola Skola salutano l’Europa con una splendida vittoria in casa contro l’Ajax. In una partita dominata dagli olandesi, Marheiv al 78’ fa esultare i tifosi di casa, finisce 1-0.

Gli altri risultati:

Bodø Glimt – Maccabi Tel Aviv FC 3-1

FC Porto – Olympiacos 0-1

Fenerbahçe – Lione 0-0

Malmö – Twente 2-1

Viktoria Plzen – Anderlecht 2-0

Elfsborg – Nizza 1-0

Ludogorets – FC Midtjylland 0-2

PAOK Salonicco – Slavia Praga 2-0

Union Saint Gilloise – Sporting Braga 2-1