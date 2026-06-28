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Mondiali 2026

Argentina a punteggio pieno, Austria e Algeria avanti

L'Albiceleste supera la Giordania 3-1 e chiude il girone a punteggio pieno. Austria e Algeria pareggiano 3-3 in un finale mozzafiato e conquistano entrambe la qualificazione ai sedicesimi.

Giu 28, 20262 Lettura
IPA85771399 - June 16, 2026, Kansas City, UNITED STATES: 260616 Lionel Messi of Argentina celebrates after scoring the 1-0 goal during the FIFA World Cup 2026 football match between Argentina and Algeria on June 16, 2026 in Kansas City. .Photo: Joel Marklund / BILDBYRÃ…N / kod JM / JM0825.bbeng fotboll football soccer fotball vm fotbolls-vm fotball-vm fotbolls-vm 2026 fifa world cup 2026 argentina algeria algeriet jubel (Credit Image: © Joel Marklund/Bildbyran via ZUMA Press)

Il gruppo J dei Mondiali 2026 regala emozioni fino all’ultimo secondo. L’Argentina conferma il proprio dominio superando la Giordania per 3-1 e chiude la fase a gironi con il massimo dei punti. Alle spalle della squadra di Lionel Scaloni arrivano Austria e Algeria, protagoniste di un incredibile 3-3 deciso nei minuti di recupero, un risultato che permette a entrambe di accedere alla fase a eliminazione diretta. Eliminato invece l’Iran, che resta fuori dalla classifica delle migliori terze.

Austria e Algeria, finale da brividi: il 3-3 vale la qualificazione per entrambe

La sfida tra Austria e Algeria si accende fin dalle prime battute e mantiene un’intensità elevatissima per tutti i novanta minuti. La formazione di Ralf Rangnick passa in vantaggio al 28′ grazie a Marko Arnautovic, ma viene raggiunta allo scadere del primo tempo dal terzino del Verona Belghali.

In avvio di ripresa è Marcel Sabitzer a riportare avanti gli austriaci, prima della nuova risposta algerina firmata da Riyad Mahrez, che ristabilisce l’equilibrio sul 2-2.

Quando il pareggio sembra ormai scritto, il recupero regala un finale clamoroso. Al 93′ è ancora Mahrez a completare la rimonta dell’Algeria, facendo sprofondare momentaneamente l’Austria fuori dalla competizione. La reazione, però, è immediata: nell’ultimo assalto Michael Gregoritsch prolunga di testa per il neoentrato Sasa Kalajdzic, che firma il definitivo 3-3 e salva la nazionale di Rangnick.

Il pareggio promuove entrambe le squadre: l’Austria chiude seconda e sfiderà la Spagna ai sedicesimi, mentre l’Algeria, qualificata come migliore terza, affronterà la Svizzera.

Messi entra e lascia il segno: Argentina perfetta contro la Giordania

Con il primo posto già in tasca, Lionel Scaloni concede spazio a diverse seconde linee, ma l’Argentina mantiene il controllo della gara fin dall’inizio. A sbloccare il risultato è Giovani Lo Celso, autore di una splendida punizione al 19′, mentre Lautaro Martínez raddoppia dal dischetto poco dopo la mezz’ora, trovando il suo primo gol nel torneo.

La Giordania prova a riaprire il match nella ripresa con Al Tamari, che accorcia le distanze sfruttando un cross di Haddad.

Al 60′ arriva il momento più atteso: Lionel Messi, inizialmente lasciato a riposo, entra in campo e cambia subito il ritmo della partita. All’80’ la stella argentina firma il definitivo 3-1 con una magistrale punizione dal limite, realizzando il suo sesto gol nella fase a gironi.

Con questa rete Messi stabilisce anche uno storico primato, diventando il primo calciatore a segnare in sette partite consecutive ai Mondiali. L’Argentina chiude così il gruppo J a punteggio pieno e ai sedicesimi affronterà la sorprendente Capo Verde, confermandosi tra le grandi favorite per la conquista del titolo.

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Redazione

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