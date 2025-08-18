Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Atalanta

Atalanta, colpo lampo Zalewski dall’Inter: affare da 17 milioni

All’improvviso si sblocca un colpo di mercato sull’asse Milano-Bergamo, ma il nigeriano non è il protagonista della vicenda

Ago 18, 2025
MUNICH, GERMANY - MAY 30: Nicola Zalewski of FC Internazionale looks on during a FC Internazionale training session ahead of the UEFA Champions League Final 2025 between Paris Saint-Germain and FC Internazionale Milano at Munich Football Arena on May 30, 2025 in Munich, Germany. (Photo by Maja Hitij - UEFA/UEFA via Getty Images)

L’affare che porterebbe Lookman all’Inter non si sblocca, così la squadra bergamasca decide di acquistare il terzino Zalewski dall’Inter per 17 milioni di euro. Dopo l’amichevole persa contro la Juventus per 1-2, la dirigenza dell’Atalanta è pronta a fornire al neo-tecnico Jurić un nuovo calciatore che soddisfi le idee e il modo di interpretare il calcio dell’ex allenatore dei ‘granata’. Con questi soldi Marotta e Ausilio ottengono una grande plusvalenza per poco più di 10 milioni per un calciatore riscattato dalla Roma solo poche settimane fa, e possono affondare il colpo per il nigeriano, proprio di proprietà di Percassi. Nel frattempo il classe ’97 continua ad essere assente agli allenamenti e alle amichevoli, in attesa di poter ricevere l’ok dalla società per il trasferimento in un altro club.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, le due squadre interessate hanno trovato l’accordo per l’ex giallorosso che ora non vede l’ora di iniziare una nuova avventura con un’altra maglia nerazzurra, magari con più spazio in campo e voglia di dimostrare il proprio valore soprattutto nelle partite che contano.

Nella scorsa stagione il calciatore polacco ha disputato ben 34 partite con un gol contro il Torino e l’unico assist contro il Verona con la maglia della squadra capitolina. Ha esordito in prima Serie A esattamente il 9 maggio 2021 contro il Crotone e l’anno seguente ha ricevuto sempre convocazioni in prima squadra della Roma con José Mourinho in panchina, macinando sempre di più minutaggio e con più spazio in campo, vincendo la Conference League nella stagione 2021-2022.

Ora lo aspetta la Dea, che vuole riconfermarsi nelle prime 4 posizioni in classifica e andare fino in fondo nelle coppe. Con Jurić i nerazzurri non hanno ancora trovato la quadra, ma una squadra come l’Atalanta vuole raggiungere grandi traguardi nonostante l’addio di Gasperini, e questo affare rende felici entrambe le società nonostante il dibattito tanto acceso per Lookman e la voglia di portarlo a Milano per un tridente da favola con Thuram e Lautaro.

