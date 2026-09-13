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Spanish Grand Prix, Sunday race,during the 2026 Formula 1 Spanish Grand Prix, 14th round of the 2026 Formula One World Championship from September 11 to 13, 2026 on the Madring, in Madrid, Spain - Photo Jiri Krenek / Active Pictures
Formula 1

Antonelli domina anche a Madrid: Verstappen 2°, Leclerc quarto

Set 13, 20261 Lettura

Andrea Kimi Antonelli non si ferma più. Dopo il successo di Monza, il talento italiano della Mercedes vince anche il Gran Premio di Spagna 2026 di Formula 1, imponendosi sul circuito di Madrid al termine di una gara combattuta fino alle battute conclusive. Alle sue spalle chiude Max Verstappen con la Red Bull, mentre Lando Norris deve accontentarsi del terzo posto nonostante la pole position. Ferrari ancora lontana dal successo: Charles Leclerc è quarto, Lewis Hamilton si ritira al settimo giro.

Antonelli concede il bis e piega Verstappen

Antonelli conferma il momento straordinario gestendo con grande lucidità una corsa tutt’altro che semplice. Il bolognese sfrutta al meglio le fasi decisive del GP e nel finale respinge il tentativo di rimonta di Verstappen, costretto ad accontentarsi della seconda posizione. Giornata più complicata per Norris: il britannico della McLaren, partito dalla pole, viene penalizzato anche dal tempismo della virtual safety car e chiude sul gradino più basso del podio. Per Antonelli arriva così un’altra vittoria pesantissima dopo quella ottenuta a Monza.

Ferrari senza podio, Hamilton si ritira

La Ferrari resta ancora una volta fuori dalla top 3. Leclerc termina quarto dopo una strategia condizionata dall’attesa di una bandiera rossa che non arriva, mentre la gara di Hamilton dura appena sette giri: un problema ai freni costringe il britannico al ritiro anticipato. Alle spalle del monegasco chiude George Russell con l’altra Mercedes, risultato che permette ad Antonelli di aumentare ulteriormente il vantaggio sul compagno di squadra, ora distante 81 punti in classifica.

Colapinto sorprende, prossimo appuntamento a Baku

Sesto posto per Liam Lawson con la Red Bull, seguito da un brillante Franco Colapinto, capace di portare l’Alpine in settima posizione. Completano la zona punti Oscar Piastri con la McLaren, Arvid Lindblad sulla Racing Bulls e Nico Hulkenberg con l’Audi. La Formula 1 lascia Madrid con Antonelli sempre più protagonista della stagione 2026. Il Mondiale tornerà in pista nel weekend del 26 settembre a Baku, dove andrà in scena il Gran Premio dell’Azerbaijan.

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Marzio Loggia
Marzio Loggia

Marzio Loggia segue il calcio tedesco e l’attualità del panorama calcistico internazionale, con particolare attenzione alla Bundesliga e alle competizioni europee. All’interno di Football Magazine realizza notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai protagonisti del calcio tedesco e alle principali news del mondo del calcio.

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