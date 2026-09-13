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LEVERKUSEN, GERMANY - MARCH 11: Harry Kane of Bayern Munich celebrates scoring his team's first goal during the UEFA Champions League 2024/25 Round of 16 second leg match between Bayer 04 Leverkusen and FC Bayern München at BayArena on March 11, 2025 in Leverkusen, Germany. (Photo by Boris Streubel - UEFA/UEFA via Getty Images)
Bundesliga

Il Lipsia travolge l’Amburgo 5-0. Bayern corsaro: decide Kane

Set 13, 20261 Lettura

RB LIPSIA- AMBURGO 5-0
Dopo il brutto passo falso in Champions League contro il Como (1-4), cercava un pronto riscatto e l’ha trovato. L’RB Lipsia piega l’Amburgo davanti al proprio pubblico con una manita e riscatta anche la sconfitta subita in campionato dal Werder Brema. Per Nusa e compagni si tratta della seconda vittoria interna di fila dopo il 3-0 rifilato al Borussia Monchengladbach, un bilancio che evidenzia la grande prolificità della squadra sul campo di casa. L’Amburgo subisce invece la terza sconfitta di fila e la seconda per 0-5 dopo quella casalinga con il Mainz e mostra una situazione molto deficitaria in un reparto offensivo perforato per dodici volte in tre gare chiudendo la porta della classifica con l’ultimo posto. Al 17’ Gomis di destro su cross di Banzouzi segna l’1-0 dei padroni di casa. Al 28’ Nusa raddoppia con un destro dal limite garantendosi il secondo centro stagionale. Al 27’ della ripresa Orban, su punizione di Nusa, realizza il 3-0. Al minuto 29 Nkunku, di destro, su assist di Nusa, segna il 4-0. Tre minuti dopo un destro di Romulo fissa il risultato sul 5-0.

ELVERSBERG – BAYERN MONACO 1-2
Dopo il pareggio per 0-0 in campionato con lo Schalke 04 e la larga vittoria in Champions League per 5-0 contro i norvegesi del Bodoe Glimt, il Bayern Monaco acciuffa la seconda posta piena in campionato e prima esterna dopo quella con lo Stoccarda espugnando il campo della matricola Elversberg. I padroni di casa incassano la prima sconfitta in campionato dopo due poste piene. Al minuto 26 i bavaresi si portano in vantaggio con Karl che riceve la sfera da Kane e segna l’1-0. Al 16’ della ripresa Krattenmachen pareggia con un destro da fuori area. Il Bayern torna avanti definitivamente al minuto 27 con un destro di Kane su assist di Pavlovic.

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Cristiano Comelli

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