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Conference League

Atalanta-Hapoel Tel-Aviv 0-0: la Dea sbatte sul muro israeliano

La squadra di Maurizio Sarri non riesce a sfondare nell’andata dei playoff di Conference League. Carnesecchi salva nel primo tempo, Tzur decisivo nel recupero: qualificazione rimandata al ritorno in Ungheria.

Ago 21, 20261 Lettura
Credit foto: Football-Magazine

L’Atalanta non va oltre lo 0-0 contro l’Hapoel Tel-Aviv nella gara d’andata dei playoff di Conference League. Una serata complicata per la formazione di Maurizio Sarri, frenata dall’organizzazione degli israeliani e incapace di trovare continuità negli ultimi metri. Le occasioni migliori arrivano nel finale, ma Tzur blinda il pareggio e rimanda ogni verdetto alla sfida di ritorno a Miskolc.

Atalanta imbrigliata nel primo tempo

L’Hapoel imposta una partita aggressiva e ordinata: il 4-2-3-1 di Barda chiude gli spazi e rende difficile il palleggio nerazzurro. La prima vera occasione è addirittura degli ospiti, con Boateng che approfitta di un errore difensivo e si presenta davanti a Carnesecchi, decisivo nel tenere lo 0-0. L’Atalanta risponde al 36’ con Scamacca, la cui girata viene deviata in corner da Tzur. Poco dopo ci prova Raspadori in scivolata, mentre Sarri deve fare i conti anche con l’uscita di Scalvini per un problema alla caviglia.

Tzur salva l’Hapoel nel finale

Nella ripresa il copione cambia poco. L’Hapoel mantiene grande densità a centrocampo e impedisce alla Dea di trovare combinazioni rapide nello stretto. Sarri prova allora a cambiare volto all’attacco inserendo Krstovic al posto di Scamacca, ma anche il montenegrino trova pochi spazi: il suo piazzato dal limite termina sul fondo. L’Atalanta aumenta la pressione negli ultimi minuti e nel recupero sfiora il vantaggio, ma una doppia parata di Tzur conserva lo 0-0. La qualificazione si deciderà tra sette giorni a Miskolc. Prima, però, per i bergamaschi arriverà l’esordio in campionato contro il Sassuolo, altro banco di prova importante per misurare la crescita della squadra di Sarri.

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Marzio Loggia
Marzio Loggia

Marzio Loggia segue il calcio tedesco e l’attualità del panorama calcistico internazionale, con particolare attenzione alla Bundesliga e alle competizioni europee. All’interno di Football Magazine realizza notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai protagonisti del calcio tedesco e alle principali news del mondo del calcio.

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