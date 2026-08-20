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Conference League

Atalanta-Hapoel Tel Aviv, probabili formazioni, orario e diretta tv

I nerazzurri aprono la stagione delle italiane nelle coppe: a Bergamo l’andata del playoff di Conference League contro l’Hapoel Tel Aviv. Sarri punta sul 4-3-3 con Krstovic al centro dell’attacco.

Ago 20, 20261 Lettura
Credit foto: Football-Magazine

L’Atalanta di Maurizio Sarri inaugura il cammino delle squadre italiane nelle competizioni europee 2026/27. Questa sera alla New Balance Arena di Bergamo i nerazzurri affrontano l’Hapoel Tel Aviv nell’andata del playoff di Conference League, ultimo ostacolo verso la fase principale della competizione. Il calcio d’inizio è fissato alle 20.30.

Atalanta, primo esame europeo per Sarri

Per la nuova Atalanta è subito una sfida da non sbagliare. Sarri dovrebbe affidarsi al 4-3-3, cercando fin dai primi minuti possesso, pressione alta e velocità sulle corsie. Davanti a Carnesecchi, spazio a Bellanova, Kossounou, Scalvini e Bernasconi, mentre a centrocampo Ederson dovrebbe completare il reparto insieme a Pasalic e Gaetano.

In attacco i riflettori saranno puntati soprattutto su Krstovic, riferimento centrale del tridente completato da Zalewski e Raspadori. L’obiettivo dei bergamaschi è costruire già nella gara d’andata un vantaggio importante in vista del ritorno, previsto il 27 agosto.

L’Hapoel Tel Aviv dovrebbe rispondere con il 4-2-3-1 di Barda, con Altman terminale offensivo e Boateng sulla trequarti. Una partita che rappresenta anche un primo banco di prova per verificare i progressi dell’Atalanta nell’assimilazione delle idee di Sarri, prima dell’inizio del campionato.

Le probabili formazioni di Atalanta-Hapoel Tel Aviv

ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Kossounou, Scalvini, Bernasconi; Pasalic, Gaetano, Ederson; Zalewski, Krstovic, Raspadori. All. Sarri.

HAPOEL TEL AVIV (4-2-3-1): Tzur; Coco, Moyembo, Chico, Leidner; Falcao, Kroev; Turiel, Boateng, Alkoukin; Altman. All. Barda.

Dove vedere Atalanta-Hapoel Tel Aviv in TV

La partita tra Atalanta e Hapoel Tel Aviv sarà trasmessa sui canali di Sky Sport. Inoltre, la gara sarà anche trasmessa in streaming sulla piattaforma NOW. La gara di ritorno si disputerà una settimana più tardi, giovedì 27 agosto.

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Marzio Loggia
Marzio Loggia

Marzio Loggia segue il calcio tedesco e l’attualità del panorama calcistico internazionale, con particolare attenzione alla Bundesliga e alle competizioni europee. All’interno di Football Magazine realizza notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai protagonisti del calcio tedesco e alle principali news del mondo del calcio.

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