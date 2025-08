Atalanta, nel mirino Rodrigo Muniz: Percassi prova il colpo

L’Atalanta in questo momento è alla ricerca di ritrovare il giusto feeling instaurato con lo scorso allenatore Giampiero Gasperini. Con Jurić sicuramente non sarà semplice all’inizio, ma qualcosa già inizia a cambiare. La vittoria contro il Lipsia in amichevole è un grande passo verso l’avvicinamento al prossimo campionato, che vede la Dea sfidare alla prima giornata il neopromosso Pisa di Alberto Gilardino.

I nodi da sciogliere sul mercato: dal gioiello lookman al post retegui. Rodrigo muniz in pole

In chiave mercato ci sono diversi punti da sistemare: in primis la cessione di Ademola Lookman, colui che ha trascinato i nerazzurri nella magica notte di Dublino con una fantastica tripletta contro il Bayer Leverkusen. Sul nigeriano c’è l’Inter, che sta cercando in tutti i modi di ottenere il “sì” di Percassi, ma quest’ultimo ha riferito di cedere l’esterno solo all’estero, come accordato proprio con il classe ‘97.

Nel frattempo la società corre già ai ripari per sostituire Mateo Retegui, altro giocatore che ha tradito i colori nerazzurri per giocare in Arabia, mettendo nel mirino un calciatore del Fulham. Stiamo parlando di Rodrigo Muniz Carvalho, classe 2001 che agisce come prima punta. Nella scorsa stagione ha disputato in totale 36 partite con la maglia bianconera, andando a segno per ben 11 volte con 2 assist in tutte le competizioni.

Il lavoro di percassi e un vantaggio per scamacca: cosa sta succedendo

Secondo ‘Sky’ l’attaccante sarebbe in cima alla lisa di Percassi ed infatti sarebbe previsto un viaggio in Inghilterra per cercare di chiudere al più presto la trattativa. Un acquisto importante che consentirebbe a Gianluca Scamacca di prendere le energie necessarie per tornare a grandi livelli, soprattutto per le 3 competizioni che portano ad un dispendio fisico notevole.

Proseguono gli impegni stagionali della nuova Dea, con una nuova amichevole contro il Colonia, da disputarsi tra 4 giorni alle ore 15:30. Mentre i calciatori si allenano, Percassi studia la strategia giusta per portare Muniz a Bergamo. Sarebbe un altro colpo da biliardo per un presidente che in questi anni ci ha deliziato con acquisti di giocatori ‘sconosciuti’ e cessioni di ottimi giocatori per cifre fuori dal comune.