Bundesliga: Il Dortmund crolla 4-1. Andrich beffa lo Stoccarda

Con la testa impegnata alla semifinale d’andata di Champions di Mercoledì 1° Maggio contro il PSG, il Borussia Dortmund sul campo si è lasciato travolgere dalla tempesta biancorossa che li ha abbattuti 4-1. Nonostante una partenza forte dei gialloneri che lasciava presagire ad un epilogo completamente diverso con occasioni create già nei primi minuti di gioco tra cui il gol dell’1-0 di J. Sancho al 20′, il Lipsia è venuto subito fuori e dopo l’1-1 agguantato a distanza di 4 minuti con L. Openda sul tocco esterno di X. Simons, non si è più fermato. I tori rossi ci hanno messo 25 minuti per ribaltare il punteggio con la gran botta di B. Sesko prima di archiviare definitivamente la pratica nella ripresa con le reti di M. Simakan e C. Baumgartner. Sapendo l’importanza che rappresentava questa partita, d’altro canto la formazione di E. Terzic ha provato comunque ad evitare il peggio ma tra le parate di P. Gulacsi, il palo colpito da J. B. Gittens e un’occasione vanificata dal centravanti ex Werder Brema, si è dovuta arrendere. Il quarto posto che vale l’accesso alla Champions League si allontana così di 5 punti e salvo una clamorosa vittoria della competizione, per il Dortmund si fa dura.

Il Bayern Monaco vince di misura contro l’Eintracht che dopo la vittoria contro l’Augsburg ricade nuovamente. In seguito al botta e risposta nella prima frazione con il vantaggio targato dal solito H. Kane 9′ e la reazione degli ospiti arrivata al 23′ con il gran destro dalla distanza di H. Ekitike, nel secondo tempo si è vista solo la squadra di casa che tra un’occasione e l’altra ha firmato il 2-1 con il gol ancora di H. Kane ma stavolta su rigore dopo l’atteramento di R. Koch ai danni di T. Muller. Il Bayern così consolida il secondo posto e si prepara al meglio per la sfida di Martedì 30 Aprile contro il Real Madrid. Dall’altro lato per l’Eintracht non cambia la situazione in classifica complice le sconfitte delle inseguitrici Friburgo, Augsburg e Hoffenheim.

Friburgo, che incubo! Dopo essere passato in vantaggio al 42′ grazie all’autogol del Wolfsburg con S. Bornauw, nella seconda parte di gara si è scatenata una vera e propria bufera. Tutto ha inizio al 64′ quando il giovane francese classe ’02 Kiliann Sildillia si fa espellere per un brutto fallo sull’avversario, segue così l’1-1 raggiunto dai “Lupi” con M. Arnold al 82′, poi la possibilità sfumata per Grifo e compagni di portarsi avanti in 10 con il rigore al 87′ di R. Sallai che manda però il pallone alle stelle ed infine il gol vittoria del Wolfsburg al 90′ all’incrocio dei pali con M. Lacroix. E con il Friburgo che resta quindi settimo a quota 40, i “Lupi” strappano punti preziosi per la salvezza che resta ad un passo per merito anche del tecnico austriaco R. Hasenhuttl, arrivato lo scorso 17 Marzo 2024, il quale ha dato una svolta al club vincendo tre delle ultime 5 partite giocate.

Vince anche il Werder Brema che si avvicina alla salvezza matematica, la quale potrebbe arrivare già nel pomeriggio con una sconfitta o pareggio del Mainz. Alla WWK Arena dopo un primo tempo inchiodato sullo 0-0, sono risultati decisivi i gol nella seconda frazione di R. Schmid, M. Ducksch e O. Deman. Giornata da dimenticare per l’Augsburg che in 90+6′ minuti di gioco ha tirato una sola volta in porta.

Resiste ancora l’imbattibilità del Bayer Leverkusen che, come ormai accaduto nelle ultime partite, si è salvato per il rotto della cuffia. Dopo i primi 45 minuti terminati a reti inviolate, la gara si è accesa ad inizio ripresa con il vantaggio dello Stoccarda siglato da C. Fulhrich al 47′ e il raddoppio trovato al 57′ con D. Undav. Al 62′ ha poi riaperto i conti A. Adli per le aspirine e al 90+6′ R. Andrich a segnato il 2-2 finale. I Rossi così perdono la chance di avvicinarsi al secondo posto occupato dal Bayern Monaco e al contempo di avere la matematica certezza della qualificazione in Champions che è invece rimandata al prossimo turno.