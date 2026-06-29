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Mondiali 2026

Canada nella storia: Eustaquio firma l’ 1-0 sul Sudafrica al 90’ che vale gli ottavi

Un gol nel recupero di Eustaquio regala al Canada una storica qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale, dove affronterà la vincente della sfida tra Olanda e Marocco.

Giu 29, 20261 Lettura

Il Canada scrive una pagina indimenticabile della propria storia calcistica. La formazione guidata da Jesse Marsch supera 1-0 il Sudafrica grazie a una rete di Stephen Eustaquio nei minuti di recupero e conquista per la prima volta l’accesso agli ottavi di finale del Mondiale. Dopo una gara intensa e ricca di occasioni, i nordamericani trovano il guizzo decisivo quando i supplementari sembravano ormai inevitabili.

Il Sudafrica parte con personalità e dopo appena sei minuti prova a sorprendere Crèpeau con una conclusione dalla distanza di Mokoena, neutralizzata dal portiere canadese non senza qualche difficoltà. Con il passare dei minuti cresce però il Canada, che al 22’ sfiora il vantaggio: sugli sviluppi di un calcio piazzato battuto da Millar, Cornelius svetta indisturbato ma indirizza il colpo di testa centralmente, permettendo a Williams di salvarsi. Nel finale di primo tempo i canadesi aumentano la pressione e al 44’ sfiorano ancora il gol: Modiba salva sulla linea il colpo di testa di Bombito, mentre sulla ribattuta Williams è straordinario nel chiudere lo specchio a Buchanan. Nei minuti di recupero arrivano anche le proteste della squadra di Marsch per un presunto fallo su Laryea in area, ma l’arbitro lascia proseguire.

Nella ripresa il copione non cambia. Il Canada continua a costruire le occasioni migliori e al 65’ va vicino al vantaggio con Oluwaseyi, fermato dalla tempestiva uscita di Williams e dal decisivo recupero difensivo di Mbokazi, che anticipa Jonathan David a porta praticamente sguarnita. L’ingresso di Alphonso Davies, al debutto nella competizione, aumenta ulteriormente la spinta offensiva dei nordamericani. Promise David sfiora il bersaglio dalla distanza, poi è lo stesso Davies a impegnare ancora Williams con un sinistro da posizione defilata.

Quando la sfida sembra destinata ai tempi supplementari, arriva l’episodio che cambia la storia. In pieno recupero la difesa sudafricana respinge corto un cross di Shaffelburg e Stephen Eustaquio si avventa sul pallone, lasciando partire un destro preciso che si infila nell’angolino e vale il definitivo 1-0. Al triplice fischio esplode la festa del Canada, che centra una storica qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale. Il prossimo ostacolo sarà la vincente della sfida tra Olanda e Marocco.

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Redazione

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