Chi per il dopo Retegui? I nomi per l’attacco della Dea

Da diversi anni a questa parte l’Atalanta è stata capace non solo di grandi risultati sul campo, divenendo di fatto ormai una big della nostra serie A, ma è orma anche un esempio di società calcistica virtuosa, in grado di far conciliare i traguardi sportivi con dei bilanci in positivo, grazie a un oculato lavoro di programmazione da parte della dirigenza. Tutto ciò si è concretizzato nell’ingaggio di profili giovani, spesso sconosciuti, o comunque scartati da altre squadre, che hanno poi ritrovato vitalità dalle parti di Bergamo grazie anche all’abilità di Gian Piero Gasperini, permettendo poi al club di rivenderli altrove a cifre notevoli.

Sono tante le cessioni illustri da parte degli Oriani negli ultimi anni: dai vari Gagliardini e Kessie, passando per Freuler e Gosens,fino a Højlund. Ultima, ma non per importanza, l’operazione che ha portato Mateo Retegui in Arabia Saudita. Arrivato la scorsa estate dopo un’ottima stagione al Genoa per sostituire l’infortunato Scamacca, l’italo argentino si è fatto subito trovare pronto, facendo innamorare i tifosi della Dea con 28 goal e 8 assist in 49 presenze stagionali. Arrivato a Bergamo per la cifra di 20 milioni di euro circa, dopo un anno esatto la famiglia Percassi è riuscita a vendere l’attaccante agli arabi dell’Al-Qadsiah per 67 milioni di euro, realizzando la cessione più remunerata nella storia del club.

Ora, come già capitato in passato, alla dirigenza il compito di regalare al nuovo tecnico Juric un centravanti che non faccia rimpiangere il predecessore. Sfumato Lorenzo Lucca che si è accasato al Napoli, come riportato da Sky Sport e da Goal.com, un nome molto apprezzato sembrerebbe essere quello di Georges Mikautatze. Nazionalità georgiana, classe 2000, attaccante dell’Olympique Lione, nell’annata appena conclusa ha collezionato 47 presenze, condite da 17 goal stagionali e 11 assist. Il Lione è stato riammesso in Ligue 1 da poche settimane, dopo essere stato retrocesso per la questione legata ai debiti e potrebbero aver bisogno di una cessione importante. L’attaccante è valutato sui 25 milioni di euro, una cifra non proibitiva per la Dea, ma non si esclude che i francesi possano giocare a rialzo.

Più difficile sembra essere la pista che porta e Krstovic. Il montenegrino, anche lui classe 2000, è reduce da un’ottima stagione a Lecce, con 11 reti e 5 assist in 37 presenze, contribuendo alla salvezza dei giallorossi, ma i salentini potrebbero chiederne almeno 35, la stessa cifra spesa del Napoli per Lucca, che la passata stagione ha messo a segno lo stesso numero di goal.

Senza poi mai dimenticare Gianluca Scamacca, la cui passata stagione è stata rovinata dal grave infortunio subito la scorsa estate e che ora, una volta rientrato, avrebbe le carte in regola per riprendersi l’attacco della Dea. Eppure anche lui non sembra essere certo della permanenza a Bergamo. Secondo indiscrezioni, sembra circolare l’ipotesi di uno scambio con Artem Dovbik, oggi alla Roma. L’attaccante ucraino è arrivato nella Capitale la scorsa estate dalla Spagna, disputando una stagione altalenante, complice il rendimento altalenante anche di tutta la squadra, con 17 goal all’attivo in 47 presenze. L’ex centravanti del Girona sembra non rientrare nei piani di Gasperini, che nel frattempo si gode l’ottimo precampionato di Ferguson, appena arrivato, e non si opporrebbe a una sua partenza. Ecco allora che l’idea di uno scambio con Scamacca potrebbe accontentare entrambi. Dovbik ritroverebbe Juric che lo ha allenato la scorsa stagione mente l’ex Sassuolo farebbe ritorno nella sua città Natale.

Le possibilità sono tante ma gli ostacoli non sono da meno e il bomber è una pedina che l’Atalanta non può di certo sbagliare.