Clamoroso a Foxborough: Germania eliminata! Paraguay in festa

Il Mondiale della Germania è già finito. Altro che ottavi con la Francia: è il Paraguay, il piccolo Paraguay ad estinguere le velleità tedesche, al termine di una partita imperscrutabile e sulla quale non mancheranno le polemiche per la direzione dell’arbitro marocchino Jayed. Ai sudamericani vanno riconosciuti comunque i giusti meriti: la nazionale di Alfaro è un osso duro per tutti, solida e ben registrata tra i reparti. Ha saputo gestire i momenti della partita e ha beneficiato di un po’ di fortuna, ma nel complesso non si può certo dire che non abbia meritato il passaggio del turno. Sulla Germania ora si aprono numerosi (e doverosi) interrogativi: sul futuro di Nagelsmann, sulla cronica assenza di un centravanti vero e di valore assoluto, sull’evanescenza di Sané, su un processo di ricambio generazionale che sembra ancora in mezzo al guado.

La Germania si presenta con Undav titolare in attacco e Musiala in panchina, ma a farsi preferire nel primo tempo è il Paraguay. Dopo neanche 3′ Neuer deve respingere su Junior Alonso, e in generale la squadra di Alfaro si mostra decisa e ben organizzata contro una Germania costante ma sterile nella pressione. La Mannschaft non punge e al 42′ i sudamericani passano in vantaggio con Enciso, che sfrutta al meglio il cross di Galarza battendo di testa Neuer. Il gol sveglia la Germania, che sfiora il pareggio con Nmecha e chiude in crescendo nel recupero del primo tempo. Poi lo stesso Nmecha lascia il posto a Goretzka nell’intervallo, ma la Germania rischia ancora grosso con un retropassaggio sbagliato di Kimmich verso Neuer sul quale si infila Enciso che tocca, ma il portiere tedesco salva. Una manciata di secondi e arriva il pari di Havertz, che su cross di Wirtz tocca di testa quel tanto che basta per trovare la rete: 1-1.

Entra Musiala e la Germania alza i ritmi: Gill deve rispondere da campione su Havertz di testa prima e su Tah poi, ma il risultato non muta. Incombono i supplementari che, almeno all’inizio, lasciano pensare ad un arrembaggio tedesco. Woltemade si gira in area trovando però la ribattuta provvidenziale di Canale, poi Tah corregge in rete di testa un corner di Brown, ma Jayed rileva un fallo di Anton su Gill nell’occasione. Nagelsmann è furibondo (anche perché contesta pure un mancato rigore fischiato su Woltemade), ma la Germania continua a non incantare. Si arriva così ai rigori, dove gli errori di Havertz, Woltemade e Tah condannano i tedeschi all’inopinata eliminazione.