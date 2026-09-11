Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
GLASGOW, SCOTLAND - NOVEMBER 06: Bryan Cristante of AS Roma applauds the fans with his teammates following the UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD4 match between Rangers FC and AS Roma at Ibrox Stadium on November 06, 2025 in Glasgow, Scotland. (Photo by George Wood - UEFA/UEFA via Getty Images)
Roma

Cristante, il jolly di Gasperini: gol, numeri e leadership al servizio della Roma

Set 11, 20261 Lettura

Il ritorno della Roma in Champions League ha segnato un punto di svolta importante per tutta la società giallorossa. I tifosi sono stati ripagati da una buona prestazione su un campo ostico come quello di Istanbul. La grinta che il tecnico Gian Piero Gasperini ha trasmesso ai suoi giocatori ha permesso di portare a casa un punto importante, con qualche rammarico per il vantaggio iniziale siglato da Bryan Cristante. Proprio il numero 4 è stato fondamentale nel piano tattico dei capitolini. Giocatore duttile che trova spazio con qualsiasi giocatore, non viene spesso lodato mediaticamente ma la sua importanza è oggettivamente sotto gli occhi di tutti. Al 39’ ha portato in vantaggio i suoi raccogliendo in maniera eccelsa l’assist di Malen, depositando la sfera alle spalle del portiere avversario da fuori area.

Stando ai dati sviscerati dal portale calcistico Sofascore, il centrocampista ha completato 91 passaggi su 106 tentativi (circa l’86% di realizzazione); il dato è elevato se si pensa che in tutta la partita ha toccato il pallone più di tutti quanti (111 volte ed una volta l’ha fatto per segnare il gol). I dribbling portati a termine sono stati 49 conquistando ben 244 metri grazie ad essi quasi tre campi di calcio. La prestazione è stata da leader tecnico, come abbiamo visto in molte occasioni.

Il primo centro nella fase finale della Champions League arriva a quindici anni dopo il suo esordio nella massima competizione europea. Il classe ‘95 entrò in campo con la maglia del Milan all’83° a soli sedici anni contro il Viktoria Plzen diventando il calciatore più giovane ad esordire nella Coppa dalle grandi orecchie con la maglia del Milan. Ironia della sorte, un altro grande debuttante a sedici anni è stato proprio Francesco Totti che di Roma ne sa più di qualcosa. Il suo gol quindi chiude un cerchio e ne apre un altro, segnando un altro record importante: è la prima rete da fuori area in Champions League dei giallorossi dopo il centro di Radja Nainggolan contro il Liverpool nel 2018.

Il cammino europeo della Roma è appena cominciato e gli avversari stellari non mancheranno, di sicuro Bryan Cristante sarà importante come metronomo a centrocampo e non solo.

0 Shares
Bruno Bertucci

Amante di tre sport in particolare: calcio, pallone e football. Difensore ad oltranza dei tifosi, quelli caldi. La scrittura unita alla passione non può che far nascere gemme preziose.

Articoli correlati

Roma, ansia Koné dopo il Fenerbahce: la decisione sulle sue condizioni

Set 11, 2026

Roma, brivido Champions, Cristante sblocca, a Istanbul finisce 1-1

Set 10, 2026

Fenerbahce-Roma: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv

Set 10, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.