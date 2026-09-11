Cristante, il jolly di Gasperini: gol, numeri e leadership al servizio della Roma

Il ritorno della Roma in Champions League ha segnato un punto di svolta importante per tutta la società giallorossa. I tifosi sono stati ripagati da una buona prestazione su un campo ostico come quello di Istanbul. La grinta che il tecnico Gian Piero Gasperini ha trasmesso ai suoi giocatori ha permesso di portare a casa un punto importante, con qualche rammarico per il vantaggio iniziale siglato da Bryan Cristante. Proprio il numero 4 è stato fondamentale nel piano tattico dei capitolini. Giocatore duttile che trova spazio con qualsiasi giocatore, non viene spesso lodato mediaticamente ma la sua importanza è oggettivamente sotto gli occhi di tutti. Al 39’ ha portato in vantaggio i suoi raccogliendo in maniera eccelsa l’assist di Malen, depositando la sfera alle spalle del portiere avversario da fuori area.
Stando ai dati sviscerati dal portale calcistico Sofascore, il centrocampista ha completato 91 passaggi su 106 tentativi (circa l’86% di realizzazione); il dato è elevato se si pensa che in tutta la partita ha toccato il pallone più di tutti quanti (111 volte ed una volta l’ha fatto per segnare il gol). I dribbling portati a termine sono stati 49 conquistando ben 244 metri grazie ad essi quasi tre campi di calcio. La prestazione è stata da leader tecnico, come abbiamo visto in molte occasioni.
Il primo centro nella fase finale della Champions League arriva a quindici anni dopo il suo esordio nella massima competizione europea. Il classe ‘95 entrò in campo con la maglia del Milan all’83° a soli sedici anni contro il Viktoria Plzen diventando il calciatore più giovane ad esordire nella Coppa dalle grandi orecchie con la maglia del Milan. Ironia della sorte, un altro grande debuttante a sedici anni è stato proprio Francesco Totti che di Roma ne sa più di qualcosa. Il suo gol quindi chiude un cerchio e ne apre un altro, segnando un altro record importante: è la prima rete da fuori area in Champions League dei giallorossi dopo il centro di Radja Nainggolan contro il Liverpool nel 2018.
Il cammino europeo della Roma è appena cominciato e gli avversari stellari non mancheranno, di sicuro Bryan Cristante sarà importante come metronomo a centrocampo e non solo.
Cristante, il jolly di Gasperini: gol, numeri e leadership al servizio della Roma
Il ritorno della Roma in Champions League ha segnato un punto di svolta importante per tutta la società giallorossa. I tifosi sono stati ripagati da una buona prestazione su un campo ostico come quello di Istanbul. La grinta che il tecnico Gian Piero Gasperini ha trasmesso ai suoi giocatori ha permesso di portare a casa un punto importante, con qualche rammarico per il vantaggio iniziale siglato da Bryan Cristante. Proprio il numero 4 è stato fondamentale nel piano tattico dei capitolini. Giocatore duttile che trova spazio con qualsiasi giocatore, non viene spesso lodato mediaticamente ma la sua importanza è oggettivamente sotto gli occhi di tutti. Al 39’ ha portato in vantaggio i suoi raccogliendo in maniera eccelsa l’assist di Malen, depositando la sfera alle spalle del portiere avversario da fuori area.
Bruno Bertucci
Amante di tre sport in particolare: calcio, pallone e football. Difensore ad oltranza dei tifosi, quelli caldi. La scrittura unita alla passione non può che far nascere gemme preziose.