Dele Alli al Sinigaglia per Como-Roma: solo una visita o colpo in vista?

Una delle novità dell’attuale campionato di Serie A è la presenza del Como, salito dalla Serie B in maniera diretta senza passare per i play off, tornando nella massima serie dopo ventuno anni. A destare attesa e curiosità sui lariani è stata anche una campagna acquisti dai nomi fortemente mediatici, soprattutto se relativi a una neopromossa, come gli ingaggi di Belotti, Nico Paz, Pepe Reina e Varane, poi svincolatosi a inizio stagione e le conferme di profili già noti al nostro campionato come Verdi e Cutrone.

Giunti ormai alle porte del nuovo anno con l’apertura del mercato di gennaio, i sogni del club lombardo sembrano non essere finiti. Infatti, in occasione della sfida tra Como e Roma valida per la 16° giornata di Serie A disputata ieri (15 dicembre) e terminata 2-0 per i padroni di casa con due goal arrivati in pieno recupero, in tribuna non è sfuggita la presenza di Dele Alli.

Classe 1996 di nazionalità inglese Dele Alli si è fatto strada nelle fila del Tottenham di Pochettino, facendo parte del gruppo squadra capace di raggiungere la finale di Champions League nel 2019, poi persa contro il Liverpool, al fianco di compagni di squadra come Harry Kane, Lloris e Christian Eriksen. Malgrado la sua giovane età, il suo talento e la sua personalità gli hanno permesso nello stesso tempo di conquistare anche la maglia della nazionale inglese e di risultare come uno dei profili più promettenti del calcio britannico ed europeo.

Tuttavia, nel corso del tempo è emerso il lato del suo carattere più esuberante, istintivo e per certi versi anarchico e di certo non professionale, visibile in alcuni episodi dentro e fuori dal campo. Da qui il passaggio all’Everton nel gennaio 2022 e poi il prestito al Besiktas nell’agosto dello stesso anno, per poi tornare all’Everton un anno dopo fino a svincolarsi la scorsa estate. Dele Alli ha collezionato 194 presenze in Premier League condite da 51 reti e 34 assist. Come riportano Tutto Mercato Web, Gianluca Di Marzio.com e Sport Mediaset, la sua visita al centro sportivo della squadra ieri a cui è seguita la presenza allo stadio per il match di campionato, è al momento da interpretare come una visita ufficiale, al pari di quelle di altri volti noti visti fin qui nelle gare casalinghe del Como.

Secondo Gianluca di Marzio e TMW sarebbero già stati avviati dei contatti tra le parti e nelle prossime settimane si dovrebbe valutare l’idea di poter dare al giocatore la possibilità di iniziare ad allenarsi con i comaschi e avviare una preparazione fisica, essendo fermo da un anno e mezzo. Per i lariani si tratterebbe di un altro colpo altisonante, oltre che di un giocatore in grado di capitalizzare ciò che la squadra crea, mentre per il centrocampista inglese l’occasione di rilanciarsi. Vedremo nelle prossime settimane se la suggestione potrà diventare realtà.