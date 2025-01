Il Como apre le danze del mercato: fatta per Diao e Butez

Il Como ha chiuso il 2024 con una bella vittoria sul Lecce per 2-0, importante non solo per il morale ma anche e soprattutto per la classifica, con uno scontro diretto vinto che potrebbe fare la differenza a fine campionato. Nel weekend di campionato i lariani sono stati soggetti a un riposo forzato, dato che il calendario li vedeva impegnati con il Milan, il quale però è in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana.

Così il club neopromosso, non potendo far parlare di sé per il campo, è al centro delle prime mosse del mercato di gennaio, dopo una sessione estiva davvero scoppiettante. Come riporta Calciomercato.com il Como si sarebbe assicurato le prestazioni del classe 2005 Assane Diao, esterno d’attacco spagnolo di origini senegalesi, proveniente dal Betis Siviglia. La trattativa si sarebbe svolta in gran segreto e alla fine sarebbe stato decisivo l’intervento dello stesso Cesc Fabregas che avrebbe contattato direttamente il calciatore per convincerlo a trasferirsi in Italia. L’operazione si concluderà con una cifra di 12 milioni di euro che i lariani verseranno nelle casse del Betis Siviglia, che a sua volta ha inserito nel contratto una percentuale su una futura rivendita. Diao è un attaccante esterno di piede destro, capace di giocare su ambo lati e all’occorrenza anche come centroavanti, data la sua forza fisica, potendo dare imprevidibilità alla manovra offensiva del Como. Nella stagione in corso ha totalizzato 19 presenze arricchite da 2 goal e 3 assist. È atteso nel corso di questa settimana per completare il trasferimento.

Le operazioni di rafforzamento della rosa però non si fermano di certo. Secondo quanto riferito da Sport Mediaset i comaschi starebbero portando a segno l’acquisto di Jean Butez, portiere dell’Anversa. Classe 1995, nazionalità francese, dopo le 39 presenze totalizzate la scorsa stagione, quest’anno l’estremo difensore nato a Lille ha trovato poco spazio, raccogliendo soltanto quattro presenze. Il giocatore è atteso in Italia nelle prossime ore per le visite mediche e la firma sul contratto.