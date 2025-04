Arsenal, solo pari con l’Everton. L’Aston Villa batte il Nottingham

Nelle gare della 31^ giornata di Premier League arriva un pareggio per l’Arsenal, che a Goodison Park non va oltre l’1-1 contro l’Everton: Trossard segna al 34′ minuto su assist di Sterling, ma Ndiaye risponde al 49′ minuto su rigore. Perde il Nottingham terzo: vince 2-1 l’Aston Villa di Emery, che fa festa in due minuti con Rogers al 13′ minuto e Malen, poco dopo, al 15′ minuto. Crystal Palace e Wolverhampton superano 2-1 Brighton e Ipswich, 2-2 tra West Ham e Bournemouth.

EVERTON-ARSENAL 1-1

Solo un pari per l’Arsenal, ripreso 1-1 dall’Everton. Nel corso della prima frazione di gioco gli ospiti provano subito a premere sull’acceleratore, con tanti corner battuti e un paio di conclusioni che però vengono respinte dagli avversari. Per il gol del vantaggio dei Gunners bisogna attendere qualche minuto dopo la mezzora di gioco: al 34’ minuto Sterling innesca Trossard, che finalizza il contropiede con il sinistro vincente che vale l’1-0. I Toffees provano a reagire, ma verso la fine del primo tempo rischiano di subire il raddoppio di Rice. In avvio di ripresa la squadra di Moyes trova quasi a sorpresa il pari: leggerezza in area di rigore di Lewis-Skelly, fallo e penalty per gli avversari. Dal dischetto Ndiaye apre il piattone e spiazza Raya, per l’1-1 al 49’ minuto. Dopo il pari Arteta inserisce Odegaard per provare a ritrovare energie davanti. Martinelli impegna Pickford nel finale con un bel destro a giro, ma è l’ultimo sussulto del match. Finisce 1-1, con le squadre che si dividono la posta in palio: l’Everton sale a 35 punti, mentre l’Arsenal tocca quota 62. Ora i Gunners possono concentrarsi sul doppio confronto in Champions League contro il Real Madrid.

ASTON VILLA-NOTTINGHAM 2-1

L’Aston Villa ribadisce la sua candidatura per un posto nella prossima Champions League grazie al 2-1 sul Nottingham che, adesso, rischia di buttare via quanto di miracoloso costruito finora. La formazione di Emery, che sfiderà il Psg neo campione di Francia in Champions, al 15′ minuto è già avanti di due gol grazie a Rogers e Malen. Gli ospiti, però, rimettono la partita in bilico nella ripresa con i cambi: a inizio secondo tempo, infatti, entra Jota Silva, che dodici minuti dopo su assist di Neco Williams accorcia. E proprio l’ex Liverpool, nel finale, ha l’occasione per il 2-2 ma spedisce a lato. L’Aston Villa resiste e aggancia momentaneamente il City a 51 punti, a -1 dal quarto posto del Chelsea e a -6 dal Nottingham, che crolla dopo tre vittorie di fila.

CRYSTAL PALACE-BRIGHTON 2-1

Succede di tutto in Crystal Palace-Brighton: le Eagles vincono 2-1 sbloccando subito la partita al 3′ minuto grazie a Mateta, con un Eze super ispirato che, infatti, nel secondo tempo serve pure a Munoz il pallone del raddoppio. In mezzo, però, c’è il momentaneo pareggio di Welbeck. Ma è negli ultimi venti minuti di partita, recupero compreso, che succede di tutto: Nketiah, entrato al 68′ minuto, si prende due gialli in dieci minuti lasciando i suoi in dieci. Lo stesso fa Guehi al 90′ minuto e allora i padroni di casa restano addirittura in nove, ma i Seagulls, che pure incassano un rosso “guadagnato” da van Hecke, non riescono a trovare il pareggio.

WEST HAM-BOURNEMOUTH 2-2

Il Bournemouth ed Evanilson fermano il West Ham sul 2-2, visto che la doppietta del brasiliano, a segno al 38′ minuto ed al 79′ minuto, serve a pareggiare le reti di Fullkrug e Bowen, che tra il 61′ minuto ed il 68′ minuto sembrano trovare la rimonta in favore degli Hammers. Un pareggio che, in ogni caso, sposta poco in classifica: le Cherries sono lontane dall’Europa, i londinesi a +15 sulla zona retrocessione e dunque virtualmente salvi.

IPSWICH-WOLVERHAMPTON 1-2

La lotta per la salvezza si chiude con molta probabilità con il 2-1 del Wolverhampton sull’Ipswich. Si arrivava con nove punti di distanza e i padroni di casa, vincendo, sarebbero arrivati a -6. Succede però il contrario, con i Lupi che centrano il terzo successo di fila garantendosi, di fatto, la permanenza in Premier League. Dopo la reti di Delap al 16′ minuto, gli ospiti rimontano tra il 72′ minuto e l’84’ minuto grazie a Sarabia, che prima segna poi fa assist per Larsen. Il distacco tra la terzultima e la quartultima è di 12 punti a 7 giornate dalla fine.