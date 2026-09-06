Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
DUSSELDORF, GERMANY - JULY 01: Domenico Tedesco, Head Coach of Belgium, gestures during the UEFA EURO 2024 round of 16 match between France and Belgium at D?sseldorf Arena on July 01, 2024 in Dusseldorf, Germany. (Photo by Michael Regan - UEFA/UEFA via Getty Images)
Serie A

Dovbyk salva il Bologna al 91’: Sassuolo raggiunto sul 2-2

Set 6, 20262 Lettura

Il derby emiliano tra Bologna e Sassuolo regala emozioni fino all’ultimo respiro. Al Dall’Ara la sfida della terza giornata di Serie A termina 2-2, con i neroverdi due volte avanti e i rossoblù capaci di reagire. Doig sblocca la gara, Piccoli firma il primo pareggio e Adzic riporta avanti gli ospiti. Quando la terza sconfitta consecutiva sembra ormai inevitabile, al 91’ arriva Dovbyk, che realizza il suo primo gol con il Bologna e consegna ai felsinei il primo punto della stagione.

Doig sblocca il derby

La partita parte su ritmi elevati. Al 6’ Piccoli cerca subito la porta senza trovare lo specchio, mentre quattro minuti più tardi Laurientè risponde dall’altra parte, mandando a lato. Il Sassuolo trova il vantaggio al 19’: Volpato e Cinquegrano costruiscono l’azione sulla destra, quest’ultimo raggiunge il fondo e serve un rasoterra preciso sul quale si avventa Doig, bravo a superare Skorupski per lo 0-1.

Il Bologna prova ad aumentare la pressione, ma fatica a trovare spazi nell’area neroverde. Al 38’ Bowie mette ancora in apprensione la difesa di casa, mentre nel recupero Alhassane ha sul colpo di testa l’occasione migliore dei felsinei, senza però centrare la porta. Il Sassuolo va così negli spogliatoi avanti di un gol.

Piccoli risponde, Adzic riporta avanti il Sassuolo

La reazione rossoblù arriva immediatamente nella ripresa. Al 50’ Miranda disegna un calcio d’angolo per Piccoli, che svetta di testa e firma l’1-1. L’equilibrio dura però appena sei minuti: Bowie protegge bene il pallone sulla destra e serve al limite Adzic, che resiste a un rimpallo e trova la conclusione vincente per il nuovo vantaggio del Sassuolo.

Al 64’ è Berardi, subentrato nel primo tempo all’infortunato Volpato, a sfiorare il tris dopo gli sviluppi di una punizione, ma Skorupski respinge la sua conclusione. Il Bologna aumenta progressivamente la pressione nel tentativo di evitare il terzo ko consecutivo.

Dovbyk firma il 2-2 al 91’

Nel recupero l’assedio rossoblù viene premiato. Holm crossa dalla destra, Libra trova una prima conclusione respinta da Muric, ma sulla ribattuta arriva Dovbyk, rapidissimo a firmare il definitivo 2-2. Per l’attaccante ucraino è il primo gol con la maglia del Bologna.

Il derby del Dall’Ara termina dunque senza vincitori. Nel finale c’è anche l’espulsione di Tedesco. Il Sassuolo di Aquilani sale a quattro punti, mentre il Bologna evita la terza sconfitta consecutiva e conquista il primo punto del suo campionato.

0 Shares

Articoli correlati

Serie A LIVE: Juventus-Milan in diretta

Set 6, 2026

Frosinone infinito, sconfitto anche il Venezia! Parma e Monza avanti piano

Set 6, 2026

Roma da impazzire: Atalanta ribaltata al 90’, Soulè fa esplodere l’Olimpico

Set 5, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.