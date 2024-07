Euro 2024: Francia ai quarti, Belgio a casa! Basta un’autorete

Alle 18 a Dusseldorf si affrontano per l’accesso ai quarti di finale Francia e Belgio, due big reduci da una fase a gironi piuttosto deludente che le ha viste qualificarsi entrambe come seconde. Si tratta probabilmente dell’ottavo di finale più prestigioso e più incerto in virtù del livello e della qualità delle due rose.

Una rivalità secolare che dopo politica, musica, letteratura ha raggiunto anche il calcio arrivando al suo apice con il gol vincente di Umtiti (1-0) nella semifinale del Mondiale di Russia 2018.

Forse solo Hercule Poirot, il leggendario detective nato dalla penna di Agatha Christie, belga fino al midollo ma spesso apostrofato (con suo sommo disgusto) “il ficcanaso francese”, avrebbe potuto avere indizi e prove sufficienti per sapere come sarebbe andata finire.

A noi ci son voluti 90 minuti tirati per vedere la Francia battere di misura (1-0) il Belgio e volare ai quarti di finale. Per quanto si è visto sul campo risultato giusto per la notevole mole di gioco prodotta dai francesi poco precisi al momento di concludere l’azione in porta. Impalpabile la prestazione del Belgio che ha creato poco e ha trovato molta difficoltà nella costruzione del gioco. I diavoli rossi escono a testa bassa dal torneo.

La Francia sfiderà venerdì ad Amburgo (ore 18) la vincente del match di stasera tra Portogallo e Slovenia: sarà duello Mbappè – CR7 ?

FRANCIA-BELGIO 1-0

LA CRONACA

PRIMO TEMPO

Francia in campo con maglia bianca e pantaloncini blu, Belgio in maglia rosso-granata e pantaloncini neri. Sfida nella sfida quella tra i due big Mbappè (con maschera protettiva al volto, a segno solo una volta su rigore) e Lukaku (ancora zero reti, tre volte in gol e tre annullamenti Var).

Parte bene la Francia che già al 2’ si presenta in area avversaria ma la girata di Rabiot finisce alta.

Al 10’ ci prova Griezmann ma il suo sinistro è debole e centrale, nessun problema per Casteels. Due minuti dopo Kantè scambia bene con Griezmann, mette un’ottima palla in mezzo ma nessun compagno ci arriva. Al 18’ Thuram di testa e al 20’ Mbappè tira da fuori, in entrambe i tentativi palla sempre lontana dallo specchio della porta. Fin qui in campo c’è solo la Francia.

Al 24’ si vede il Belgio per la prima volta con una punizione di De Bruyne che Maignan vede scendere all’ultimo e respinge d’istinto con i piedi. Un minuto dopo ammonizione per Rabiot, è un giallo pesante, lo juventino era diffidato e quindi salterà i quarti in caso di qualificazione.

Ancora Francia che spinge dal centrocampo in su e conclude la prima frazione in avanti. Al 34’ colpo di testa di Thuram su cross dalla destra di Koundé, palla fuori di poco.

Al 41’ mischia in area belga che non trova un tap-in vincente e all’ultimo minuto grande occasione per “le Bleu” ma Tchouameni spara alto da buona posizione sull’assist di Mbappè.

L’arbitro Nyberg fischia la fine del primo tempo, le squadre vanno negli spogliatoi sullo 0-0. Poche emozioni, meglio la Francia come possesso palla e occasioni da gol, ai punti meriterebbe il vantaggio. Belgio sottotono, nessun tiro in porta e grande difficoltà nel fare gioco e tenere la palla.

SECONDO TEMPO

Il secondo tempo riparte senza cambi, fiducia agli stessi uomini da entrambi gli allenatori.

La musica non cambia è sempre la Francia a condurre il gioco e a cercare con insistenza il gol del vantaggio. Al 49’ tiro (leggermente deviato) di Tchouameni, Casteels in tuffo mette in angolo. Al 54’ e al 56’ ci prova Mbappé, prima tira sopra la traversa da appena dentro l’area e poi mette a lato colpendo male in girata su palla di Koundè.

Al 61’ un lancio di De Bruyne mette Carrasco davanti a Maignan, ma Theo Hernandez entra in scivolata e salva in angolo.

Al 65’ destro di Griezmann dal limite e palla fuori, al 69’Tchouameni spara ancora alto sopra la traversa. La Francia insiste ma non trova la rete.

Al 71’ si vede Lukaku, fin qui davvero in ombra (comunque servito poco e male dai compagni), che spara una botta di sinistro da posizione defilata respinta con i pugni da Maignan.

Al 74’ Saliba tira di sinistro da dentro l’area, la palla esce di poco alla sinistra di Casteels. Al 78’ altra girata di Mbappè e ancora una volta palla a lato. Tentativi continui e serrati della Francia, ma poca precisione sotto porta, sono tante le azioni concluse con tiri fuori dallo specchio.

All’83’ gran destro di De Bruyne (fin qui il più pericoloso dei diavoli rossi) respinge Maignan in tuffo.

All’85’ la Francia passa in vantaggio. Kantè mette in area per Kolo Muani che colpisce in modo sporco e mette in rete dopo che il tiro è stato anche toccato da Vertonghen. L’Uefa toglie il gol al francese e attribuisce l’autorete (la nona del torneo) al difensore belga. A cinque dalla fine la Francia la sblocca dopo un enorme mole di gioco non sempre finalizzata a dovere.

All’88 doppio cambio nel Belgio, entrano De Ketelaere e Lukebakio al posto di Carrasco e Castagne. Nel recupero non succede più nulla, il Belgio non è in grado di replicare e di impensierire la difesa francese. Triplice fischio dell’arbitro, termina 1-0 per la Francia, transalpini meritatamente ai quarti per quanto si è visto nei novanta minuti di gioco.

TABELLINO

FRANCIA (4-3-1-2) Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Hernández; Tchouaméni, Kanté, Rabiot; Griezmann; Mbappé, Thuram (62’ Kolo Muani.)

Allenatore: Deschamps

BELGIO (4-3-3) Casteels; Castagne (88’ Lukebakio), Faes, Vertonghen, Theate; Openda (63’ Mangala), Onana, Doku; De Bruyne, Lukaku, Carrasco (88’ De Ketelaere).

Allenatore: Tedesco

Arbitro: Glenn Nyberg (Svezia)

Marcatori: s.t. 85’ Vertonghen (Aut. B)