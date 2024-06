Euro 2024: La Francia non sbaglia la prima, Austria sconfitta 1-0

È la ventiseiesima sfida tra le due nazionali, nei 25 incontri precedenti le statistiche sono tutto sommato in equilibrio (13 vittorie Francia, 9 vittorie Austria e 3 pareggi, con 41 reti segnate dagli austriaci e 42 dai transalpini). Se la Francia dovesse vincere l’Europeo mister Deschamps diventerebbe l’unico ad aver vinto Mondiali ed Europei sia da giocatore che da allenatore. C’era grande attesa per il debutto della Francia, una delle più serie pretendenti alla vittoria finale; quote e pronostici sbilanciati dalla parte dei Blues che hanno dato avvio al loro cammino a Euro 2024 con una meritata e sicura vittoria, tenendo fede al loro ruolo di favoriti. Primo tempo in cui le due squadre si sono sostanzialmente equivalse con l’equilibrio del match spezzato solo dall’autorete di Wober su incursione di Mbappè. Secondo tempo in controllo per la Francia che ha sfiorato più volte il raddoppio, amministrando il vantaggio con sicurezza senza mai correre eccessivi pericoli. Partita non spettacolare, allo scadere vittoria dei blues di misura su una rocciosa Austria un po’ spuntata in avanti. La Francia incassa tre punti e raggiunge l’Olanda in testa alla classifica del gruppo D, mentre l’Austria rimane ferma a zero con la Polonia.

PRIMO TEMPO – Austria in campo con il 4-2-3-1, cui si oppone la Francia con un 4-3-3 ricco di classe e fantasia dal centrocampo in su. Inizio di studio e possesso palla diviso in egual misura tra le due squadre. La prima emozione al 9’ con Mbappé che entra in area e defilato impegna Pentz che devia in angolo. Dopo mezz’ora di gioco, prosegue il grande equilibrio tra le due squadre, più pericolosa la Francia ma l’Austria regge bene il confronto. Un solo tiro nello specchio della porta. Al 36’ grande palla gol per l’Austria. Cross dalla sinistra, Sabitzer fa la sponda per Baumgartner che da vicino impatta in malo modo, Maignan si oppone e mette fuori (ma l’arbitro erroneamente non concede l’angolo). Trascorrono solo due minuti e la Francia passa in vantaggio. Mbappé scende veloce sulla destra, mette in mezzo e Wober di testa, cercando di liberare, la mette nell’angolo basso alle spalle di Pentz. Nessuna emozione fino alla fine del tempo che evidenzia nei numeri il grande equilibrio in campo (possesso palla 52% a 48% per la Francia, 1 tiro in porta e 2 corner a testa) ma la Francia è avanti di una rete grazie all’autorete di Wober.

SECONDO TEMPO – La ripresa parte senza cambi. Al 48’ ci prova Posch da fuori, palla alta sopra la traversa. Al 55’ la Francia si divora il gol del raddoppio con il suo uomo migliore. Lanciato in profondità da Rabiot, Mbappè si presenta indisturbato davanti al portiere, alza la testa prende la mira ma con un tiro a giro mette incredibilmente a lato del palo sinistro difeso dal portiere. Al 59’ Rangnick opta per un triplo cambio: escono Wober, Gregoritsch e Grillitsch per Wimmer, Trauner e Arnautovic. Al 62’ subito Arnautovic protagonista, cade in area chiuso dalla difesa francese ma l’arbitro fa cenno di proseguire senza ricorrere all’aiuto del VAR. Al 67’ Theo Hernandez entra in area dalla sinistra e mette al centro un rasoterra sul quale Griezmann non arriva per la deviazione in rete. Un minuto dopo tiro in area di Thuram e respinta di Pentz. Gli ultimi venti minuti di gara scorrono senza emozioni ed occasioni da entrambe le parti con gioco molto spezzettato tra ammonizioni e sostituzioni da una parte e dall’altre. In ragione di ciò l’arbitro assegna nove minuti di recupero.

Pressione costante dell’Austria che però a parte un calcio d’angolo e qualche lancio lungo in area non riesce a impensierire Maignan e la difesa francese. Al 99’ triplice fischio dell’arbitro che segna la fine del match e la prima vittoria dei Blues a Euro 2024.

TABELLINO

AUSTRIA-FRANCIA 0-1

AUSTRIA (4-2-3-1) Pentz; Posch, Danso, Wober (59’ Wimmer), Mwene (’88 Prass); Seiwald, Sabitzer; Laimer 91’ Schmid), Baumgartner, Grillitsch (59’ Aranutovic); Gregoritsch (59’ Trauner).

Allenatore: Rangnick

FRANCIA (4-3-3) Maignan; Koundè, Upamecano, Saliba, T. Hernandez; Rabiot (71’ Camavinga), Kantè, Griezmann (90’ Fofana); Thuram, Mbappè (90’ Giroud), Dembelé (71’ Kolo Muani).

Allenatore: Deschamps

Arbitro: Gil Manzano J. (Spagna)

Marcatori: p.t: 38’ Wober (A-Autorete).