Euro 2024: La Germania non sbaglia e vola ai quarti!

Germania avanti, Danimarca fuori. Dopo la Svizzera, gli ottavi di finale degli Europei emettono il secondo verdetto promuovendo i tedeschi che si sbarazzano con pieno merito della Danimarca imponendosi per 2-0. Il punteggio a favore dei teutonici in una partita divertente con ben tre reti annullate (due ai tedeschi e una ai danesi) sarebbe potuto essere ancora più ampio se un po’ l’imprecisione della squadra di Nagelsmann un po’ la grande bravura del portiere scandinavo Schmeichel non l’avessero impedito. Dopo quello sfociato nell’eliminazione dell’Italia a opera della Svizzera, il secondo quarto di finale della giornata vede di fronte i padroni di casa della Germania e la Danimarca. I precedenti tra le due nazionali sono 28 con quindici vittorie teutoniche, otto degli scandinavi e cinque pareggi. La Germania di Julian Nagelsmann scende in campo con il modulo 4-2-3-1 con Neuer tra i pali, difesa a quattro con Kimmich e Raum laterali e Rudiger e Schlotterbeck centrali, Andrich e Kroos a centrocampo , Sanè e Musiala trequartisti laterali con Gundogan al centro in appoggio all’unica punta Havertz. La Danimarca di Kasper Hjulmand risponde con il 3-4-2-1 ovvero con il figlio d’arte Schmeichel in porta, difesa a tre con Andersen e Christensen laterali e Vestergaard centrale, linea a quattro a metacampo con Bah e Maehle sulle corsie esterne e Delaney e Hojbjerg centrali, Skov Olsen ed Eriksen a stazionare sulla trequarti e Hojlund unico pungiglione d’attacco. Dirige il francese Michael Olivier.

Già al 4′ la Germania perforerebbe la porta danese per merito di Schlotterbeck ma la rete è annullata per un fallo di Kimmich su un giocatore danese sugli sviluppi di un corner di Kroos. All’8′ Kimmich ci prova nuovamente ma Schmeichel è bravo a deviare in corner. Quest’ultimo è battuto da Kroos, il vivace Schlotterbeck sbuca di testa con ottima scelta di tempo impegnando ancora l’estremo difensore scandinavo in corner. La Germania sembra padrona della gara e lo dimostra anche al 12′ quando Havertz impegna nuovamente Schmeichel sfruttando un lancio di Rudiger.Al 21′ la Danimarca riesce a uscire dal guscio e ci prova con Eriksen, Rudiger però è ben appostato e sventa l’insidia. Al 25′ Eriksen si trasforma in rifinitore mettendo Maehle nella condizione di concludere ma il tiro è fuori misura. Dopo un avvio di chiara marca tedesca, la Danimarca prova a imporre il suo gioco. Al 34′ Olivier vede il diluvio cadere sul terreno di Dortmund e decide di sospendere la gara per un quarto d’ora in attesa che si ricreino le condizioni per poter riprendere a giocare. Al 38’la Germania sfiora il vantaggio prima con Havertz che vede Schmeichel respingergli il tiro, poi con Schlotterbeck che colpisce l’esterno della rete. Al 42′ è proprio quest’ultimo a manovrare la sfera con troppa leggerezza lasciando la sfera a Hojlund che però calcia sull’esterno della rete. Ancora Hojlund, servito da Delaney, ci prova al 45′ ma Neuer ha i riflessi molto pronti ed erige una barriera contro il suo tiro. Il primo tempo si conclude a reti bianche ma con una Germania decisamente più insidiosa degli avversari.

Al 5′ della ripresa Andersen va in rete su tocco di Hojlund ma il suo gol è annullato per fuorigioco dopo un consulto di Olivier con il Var. All’8′ lo stesso Andersen si rende protagonista in negativo colpendo la sfera con il braccio su cross di Raum. Per Olivier è calcio di rigore e, dagli undici metri, Havertz non sbaglia. Al 14′ Havertz potrebbe raddoppiare ma la sua soluzione realizzativa è vanificata dall’intervento di Schmeichel. Al 21′ la Danimarca risponde con Hojlund ma Neuer è reattivo. Al 23′ la Germania allunga con Musiala che riceve un lungo lancio da Schlotterbeck e approfitta di un’indecisione di Schmeichel per infilarlo. Al 45′ Henrichs, entrato da poco, potrebbe siglare il 3-0 ma conclude alto. Subito dopo è Wirtz a dare lavoro a Schmeichel. Lo stesso Wirtz, al 48′, va a bersaglio dopo avere scavalcato il portiere danese ma Olivier annulla per fuorigioco. Al 50′ è Havertz a fallire il 3-0 facendosi deviare il tiro in angolo da Schmeichel. E la Germania può festeggiare.

TABELLINO

GERMANIA: Neuer. Kimmich, Rudiger, Schlotterbeck, Raum (36’st Hendrichs), Andrich (19’st Emre Can), Kroos, Musiala (36’st Wirtz), Gundogan (19’st Fullkrug), Sanè (43’st Anton), Havertz. All.Julian Nagelsmann.

DANIMARCA: Schmeichel, Andersen, Christensen (36’st Bruun Larsen), Verstergaard, Maehle, Delaney (24’st Norgaard), Eriksen, Hojbjerg, Bah (36’st Kristiansen) Skov Olsen (24’st Poulsen), Hojlund (36’st Wind).All. Kasper Hjulmand

Arbitro: Michael Olivier (Francia)

Marcatori. s.t: 8′ Havertz (Rig) (G), 23′ Musiala (G)