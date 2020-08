Europa League: Il Siviglia quando arriva in finale sa solo vincere 🏆

Sarà ancora una volta il Siviglia la finalista di Europa League. I successi in questa Coppa sono diventati un’abitudine per gli andalusi e contro l’Inter andrà alla ricerca del sesto trionfo innalzando ancora di più il record di vittorie. Ma andiamo a ripercorrere tutti i successi.

Avendo concluso la stagione 2004-2005 al sesto posto nella Liga, il Siviglia ebbe accesso al primo turno della Coppa UEFA 2005-2006. Dopo aver superato il primo turno e la fase a gironi, eliminò il Lokomotiv Mosca ai sedicesimi di finale e si qualificò per gli ottavi. Il 10 maggio 2006, ad Eindhoven, il Siviglia sconfisse il Middlesbrough per 4-0, scarto record per una finale di Coppa UEFA giocata in match singolo. I marcatori furono, nell’ordine: Luís Fabiano, Maresca (doppietta) e Frédéric Kanouté.

La stagione 2006-2007 vide il club lottare sia sul fronte nazionale che continentale. L’obiettivo del presidente, José María del Nido, era quello di qualificarsi alla Champions League della stagione successiva. Alla fine del rocambolesco campionato il Siviglia giunse al terzo posto dietro Real Madrid e Barcellona. La stagione fu comunque trionfale. Il 16 maggio vinse per la seconda volta la Coppa UEFA prevalendo nella finale tutta spagnola disputata ad Hampden Park, Glasgow, contro l’Espanyol. I supplementari finirono in parità, con due reti per parte, mentre ai tiri di rigore si impose il Siviglia per 5-3.

Il 2013-2014 è una stagione positiva per il Siviglia. La vera soddisfazione arriva, però, in Europa League. In semifinale, nel derby spagnolo con il Valencia, il Siviglia vince la gara di andata in casa per 2-0, ma nella sfida di ritorno al Mestalla si ritrova sotto di ben tre reti. Un gol siglato al 94º minuto dal camerunese Stephane M’Bia, permette alla squadra allenata da Unai Emery di fissare il punteggio sul 3-1 e di accedere così alla finale. In finale è ancora derby iberico, contro il Benfica. Dopo lo 0-0 dei supplementari, gli andalusi vincono per 4-2 ai rigori, aggiudicandosi il prestigioso trofeo per la terza volta.

La stagione 2014-2015 inizia con la sconfitta in Supercoppa Europea contro il Real Madrid. In Europa League invece il percorso è costellato di successi che portano gli andalusi fino alla semifinale contro la Fiorentina. La gara d’andata viene vinta per 3-0, mentre al ritorno gli andalusi si impongono al Franchi per 2-0. Il Siviglia approda così alla sua seconda finale consecutiva. Il 27 maggio affronta il Dnipro Dnipropetrovsk allo Stadio Nazionale di Varsavia e si impone con il punteggio di 3-2. Il club andaluso diventa così l’unico club capace di vincere per quattro volte la Coppa UEFA/Europa League.

La stagione 2015-2016 non inizia nel migliore dei modi. Gli andalusi vengono sconfitti per 5-4 dopo i tempi supplementari dal Barcellona nella gara che assegna la Supercoppa europea. In campionato la compagine di Unai Emery si classificherà settima, ma riuscirà ad ottenere nuovamente l’accesso in Champions League per la stagione successiva grazie al trionfo per 3-1 nella finale di Europa League, il 18 maggio a Basilea contro il Liverpool. Il Siviglia diviene la prima squadra capace di vincere per tre volte consecutive il trofeo.