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LISBON, PORTUGAL - JANUARY 21: SL Benfica players scouring their fourth goal scored by Ronald Araujo of FC Barcelona (not pictured), which was an own goal during the UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD7 match between SL Benfica and FC Barcelona at Estadio do SL Benfica on January 21, 2025 in Lisbon, Portugal. (Photo by Alex Pantling - UEFA/UEFA via Getty Images)
Europa League

Plzen, impresa storica! Passano Besiktas e Benfica, Trabzonspor eliminato

Ago 28, 20261 Lettura

Le gare di ritorno dei playoff di Europa League per la qualificazione alla League Phase regalano una clamorosa impresa: è quella del Viktoria Plzen, che sembrava spacciato dopo il 3-0 incassato in Serbia dalla Stella Rossa. I cechi (agevolati anche dall’espulsione di Bukari sull’1-1 ad inizio ripresa) si regalano una notte da sogno, costruendo un’incredibile rimonta: il 5-1 finale, maturato dopo i tempi supplementari, vale il pass per la League Phase.

Meno sorprese invece tra Aarhus e Benfica, con i portoghesi che arrotondano il 3-1 dell’andata con un altro 3-1, stavolta in trasferta, e con Prestianni grande protagonista con una doppietta. Nessun patema neanche per l’Anderlecht, che con un netto 3-0 si sbarazza del Kairat Almaty replicando il risultato dell’andata. Il Besiktas perde di misura in Lituania contro lo Zalgiris (1-0), ma il 3-0 dell’andata mette i turchi al riparo da brutte sorprese.

Ferencvaros sul velluto contro il Trabzonspor, mutilato anche da due espulsioni: gli ungheresi rifilano ai turchi un 4-0 che non ammette repliche e si aggiunge alla vittoria di misura dell’andata in Turchia. Agevole anche la qualificazione del Salisburgo, che stende gli svedesi del Mjallby con un netto 3-0 dopo il successo già ottenuto in Svezia.

Qualificato anche lo Jagellonia Bialystok: i polacchi vincono anche in Georgia (1-2) contro l’Iberia 1999 già sconfitto sonoramente all’andata. 2-2 meramente “statistico” tra Thun e Lech Poznan, con i polacchi già ampiamente qualificati dal 7-0 dell’andata. Anche l’OFI Creta consolida il bottino ottenuto all’andata vincendo 2-0 in Bulgaria contro il CSKA Sofia.

Un po’ a sorpresa gli armeni dell’Ararat eliminano i rumeni dell’Universitatea Craiova: decide un gol in pienissimo recupero di Sandro Lima. I ciprioti dell’Omonia ribaltano la sconfitta in Belgio ed eliminano il St.Truiden (4-2). Servono i supplementari ai norvegesi del Lillestrom per spuntarla contro l’Egnatia (2-1 il punteggio finale).

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